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ELEIÇÕES 2026

Datafolha: Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro 36% no 1º turno; Cury, 5%

No segundo turno, Lula e Flávio ainda seguem empatados, com o presidente com 47% e o filho de Jair Bolsonaro com 45%

Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro - (crédito: Ricardo Stuckert e Ton Molina/Agência Senado)
Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro - (crédito: Ricardo Stuckert e Ton Molina/Agência Senado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue à frente de Flávio Bolsonaro (PL) nas intenções de voto para o primeiro turno das eleições. O candidato à reeleição marca 40%, enquanto Flávio aparece com 36%, segundo o Datafolha divulgado nesta quinta-feira (24/9). Augusto Cury diminui um ponto e aparece com 5%.

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Na pesquisa anterior, Lula tinha 39%, seguido de Flávio Bolsonaro, com 36%. Augusto Cury (Avante) aparecia com 6%.

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No segundo turno, Lula e Flávio ainda seguem empatados, com o presidente com 47% e o filho de Jair Bolsonaro com 45%.

A pesquisa fo feita a partir de 2.002 entrevistas, de forma presencial, entre terça (22) e quinta (24) e está inscrita na Justiça Eleitoral sob o código 00304/2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O Datafolha para o primeiro turno nesta rodada (24/9).

  • Lula (PT): 40% (eram 39%)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 36% (eram 36%)
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 5% (eram 6%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 4%)
  • Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)
  • Romeu Zema (Novo): 1% (eram 2%)
  • Samara Martins (UP): 1% (era 1%)
  • Edmilson Costa (PCB): 0 (era zero)
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0 (era 1%)
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0 (era zero)
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 0 (não estava na pesquisa anterior)
  • Clariana Barão (DC): 0 (era zero)
  • Hertz Dias (PSTU): 0 (era zero)
  • Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 6%)
  • Indecisos: 2% (eram 3%)

Cenários de segundo turno segundo o Datafolha nesta rodada (24/9).

Lula x Flávio Bolsonaro 

  • Lula (PT): 47% (eram 46%)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 45% (eram 44%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 7% (eram 8%)
  • Indecisos: 1% (era 1%)

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula (PT): 46% (eram 46%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 44% (eram 42%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 9% (eram 10%)
  • Indecisos: 1% (eram 2%)

Lula x Romeu Zema

  • Lula (PT): 48% (eram 49%)
  • Romeu Zema (Novo): 39% (eram 39%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 11%)
  • Indecisos: 1% (eram 2%)
 


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Paulo Floro

Subeditor

Jornalista pernambucano residente em Brasília. Tem graduação em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco e mestrado em Comunicação pela UFPB. Tem passagens pela Agência Nordeste, Jornal do Comercio e Revista O Grito!. Especialista na cobertura

Por Paulo Floro
postado em 24/09/2026 18:50 / atualizado em 24/09/2026 19:30
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