Datafolha: Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro 36% no 1º turno; Cury, 5%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue à frente de Flávio Bolsonaro (PL) nas intenções de voto para o primeiro turno das eleições. O candidato à reeleição marca 40%, enquanto Flávio aparece com 36%, segundo o Datafolha divulgado nesta quinta-feira (24/9). Augusto Cury diminui um ponto e aparece com 5%.

Na pesquisa anterior, Lula tinha 39%, seguido de Flávio Bolsonaro, com 36%. Augusto Cury (Avante) aparecia com 6%.

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No segundo turno, Lula e Flávio ainda seguem empatados, com o presidente com 47% e o filho de Jair Bolsonaro com 45%.

A pesquisa fo feita a partir de 2.002 entrevistas, de forma presencial, entre terça (22) e quinta (24) e está inscrita na Justiça Eleitoral sob o código 00304/2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O Datafolha para o primeiro turno nesta rodada (24/9).



Lula (PT): 40% (eram 39%)

Flávio Bolsonaro (PL): 36% (eram 36%)

Escritor Augusto Cury (Avante): 5% (eram 6%)

Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 4%)

Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)

Romeu Zema (Novo): 1% (eram 2%)

Samara Martins (UP): 1% (era 1%)

Edmilson Costa (PCB): 0 (era zero)

Rui Costa Pimenta (PCO): 0 (era 1%)

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0 (era zero)

Leonardo Avalanche (PRTB): 0 (não estava na pesquisa anterior)

Clariana Barão (DC): 0 (era zero)

Hertz Dias (PSTU): 0 (era zero)

Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 6%)

Indecisos: 2% (eram 3%)

Cenários de segundo turno segundo o Datafolha nesta rodada (24/9).

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 47% (eram 46%)

Flávio Bolsonaro (PL): 45% (eram 44%)

Em branco/nulo/nenhum: 7% (eram 8%)

Indecisos: 1% (era 1%) Lula x Ronaldo Caiado Lula (PT): 46% (eram 46%)

Ronaldo Caiado (PSD): 44% (eram 42%)

Em branco/nulo/nenhum: 9% (eram 10%)

Indecisos: 1% (eram 2%) Lula x Romeu Zema Lula (PT): 48% (eram 49%)

Romeu Zema (Novo): 39% (eram 39%)

Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 11%)

Indecisos: 1% (eram 2%)





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