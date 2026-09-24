Flávio ofereceu "ajuda" a Vorcaro dias antes do banqueiro ser preso

Mensagens integram cerca de três meses de conversas entre Flávio e Vorcaro extraídas pela PF do aparelho do banqueiro - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado e Divulgação)

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tentou falar com Daniel Vorcaro nos quatro dias que antecederam a primeira prisão do então dono do Banco Master, em novembro de 2025. Em uma das mensagens, o parlamentar afirmou que estaria “sempre” ao lado do banqueiro e pediu que ele lhe desse “uma luz”.

A informação foi revelada pelo Estadão e confirmada pelo Correio com fontes da Polícia Federal envolvidas nas investigações.

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Os registros foram encontrados no celular de Vorcaro, apreendido pela PF quando o banqueiro foi preso, em 17 de novembro de 2025. As tentativas de contato ocorreram entre os dias 13 e 16 daquele mês, às vésperas da operação.

Em 13 de novembro, Flávio enviou uma mensagem pela manhã perguntando se Vorcaro poderia atender. O banqueiro respondeu que retornaria em meia hora. No dia seguinte, o senador fez uma chamada de voz que não foi atendida.

As tentativas continuaram em 15 de novembro. Após Vorcaro justificar que estava em trânsito e em voo, Flávio voltou a perguntar se ele poderia atender.

O último contato identificado ocorreu em 16 de novembro, um dia antes da prisão. Depois de uma nova chamada perdida, Vorcaro disse que estava na igreja e que telefonaria posteriormente. Flávio respondeu: “Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs”.

No dia seguinte, 17 de novembro, Vorcaro foi preso pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando tentava embarcar para o exterior. A prisão ocorreu no âmbito da investigação sobre suspeitas de irregularidades envolvendo o Banco Master.

As mensagens integram cerca de três meses de conversas entre Flávio e Vorcaro extraídas pela PF do aparelho do banqueiro. Os investigadores encontraram diálogos entre 20 de agosto e 16 de novembro de 2025, além de referências a encontros entre os dois.

No período, Flávio também tratou com Vorcaro de repasses destinados ao financiamento de “Dark Horse”, produção audiovisual sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Parte dessas conversas já havia sido revelada anteriormente.