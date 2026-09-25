Ao menos 107 vetos presidenciais serão analisados pelo Congresso pós-eleições

A análise dos vetos ocorre em sessão conjunta do Senado Federal e da Câmara dos Deputados - (crédito: Fotográfo/Agência Brasil)

O Congresso Nacional deve analisar pelo menos 107 vetos presidenciais depois do segundo turno das eleições, marcado para 25 de outubro. Os dispositivos foram encaminhados ao Legislativo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e tratam de temas diversos, como saúde, educação, segurança pública, energia, economia e administração pública.

A análise dos vetos ocorre em sessão conjunta do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Os parlamentares podem decidir pela manutenção da decisão do Executivo ou pela derrubada do veto, total ou parcialmente.

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De acordo com a Constituição Federal, o Congresso Nacional deve apreciar os vetos presidenciais em até 30 dias após o recebimento da comunicação pelo Executivo. Caso o prazo seja ultrapassado sem votação, a pauta do Congresso fica trancada.

A quantidade de vetos pendentes deve colocar a pauta como uma das questões a serem enfrentadas pelos parlamentares após o período eleitoral. A análise depende de acordo entre as lideranças partidárias para definir quais matérias serão levadas ao plenário e em que ordem.

Entre os projetos que aguardam análise está o que prevê a criação do Fundo de Crédito à Exportação (FCE). O texto estabelece mecanismos para financiar capital de giro, investimentos e operações de empresas exportadoras. Lula vetou parcialmente dispositivos da proposta, que agora poderão ser mantidos ou derrubados pelos parlamentares.

Outro projeto de destaque é a chamada Lei Raul Jungmann, também conhecida como PL Antifacção. A proposta estabelece medidas relacionadas ao combate ao crime organizado no país. O presidente vetou quatro dispositivos do texto aprovado pelo Congresso, que poderão ser novamente analisados pelos deputados e senadores.

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Na área da educação, o Executivo também vetou parcialmente o projeto que regulamenta a atuação de profissionais na área de psicopedagogia. A proposta estabelece regras para o exercício da atividade e define quais profissionais poderiam atuar no setor.

Entre os vetos totais está ainda o projeto de lei que reconhecia o estágio como experiência profissional. Nesse caso, o presidente decidiu impedir integralmente a entrada da proposta em vigor. A decisão também poderá ser revista pelo Congresso durante a análise dos vetos.

A derrubada de um veto exige maioria absoluta dos deputados e senadores, em votação conjunta. São necessários pelo menos 257 votos na Câmara e 41 no Senado para que a decisão do presidente seja revertida. Caso esse número não seja alcançado, o veto é mantido.