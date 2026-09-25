Autor de PL para tirar título de Padroeira do Brasil é ex-assessor de Bolsonaro

A proposta legislativa (nº 2623/2007) foi apresentada em 2007, quando Galli ainda pertencia ao MDB, e acabou arquivada no ano seguinte - (crédito: Alex Ferreira/Câmara dos Deputados)

O ex-deputado federal Victorio Galli (PP-MT), que integrou o governo de Jair Bolsonaro como assessor especial da Presidência da República, foi o autor do projeto que propunha retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil.

A proposta legislativa (nº 2623/2007) foi apresentada em 2007, quando Galli ainda pertencia ao MDB, e acabou arquivada no ano seguinte.

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O tema voltou a circular nas redes sociais nesta sexta-feira (25/9), depois que mensagens passaram a associar a proposta ao senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Diante da repercussão, Flávio negou que pretenda promover qualquer mudança no título concedido à santa.

Congresso e governo Bolsonaro

Galli não conseguiu renovar o mandato de deputado federal nas eleições de 2018. No ano seguinte, passou a ocupar o cargo de assessor especial da Presidência da República e foi alocado na Casa Civil, então comandada pelo ministro Onyx Lorenzoni.

A permanência no governo, contudo, durou poucos meses. O ex-parlamentar foi exonerado após ser condenado pela Justiça ao pagamento de R$ 100 mil em indenização por declarações preconceituosas contra homossexuais.

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O processo havia sido apresentado pela Defensoria Pública de Mato Grosso. A ação teve origem em uma entrevista concedida por Galli a uma rádio local, na qual ele afirmou que personagens da Disney fariam apologia à homossexualidade. Na ocasião, o ex-deputado mencionou especificamente o personagem Mickey.

"Inclusive o Mickey, se você fizer um estudo profundo como eu já fiz, ele representa de fato, ele é homossexual, tá. Então, as pessoas estão enganadas com essa mensagem subliminar que a Disney está passando para a sociedade, principalmente às nossas crianças", disse na época.

Nova tentativa de voltar à Câmara

Atualmente, Victorio Galli disputa uma vaga de deputado federal por Mato Grosso pelo PP. O ex-parlamentar já havia tentado retornar à Câmara nas eleições de 2022, mas não conseguiu se eleger.