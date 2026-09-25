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Lula: "Votar na família Bolsonaro é votar no Vorcaro"

Em ato no Recife, presidente associou adversários ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro e criticou aproximação da família Bolsonaro com os EUA

Petista criticou nesta sexta-feira (25/9) a aproximação do adversário e de integrantes da família Bolsonaro com os Estados Unidos - (crédito: Ricardo Stuckert e Raul Spinassé)
Petista criticou nesta sexta-feira (25/9) a aproximação do adversário e de integrantes da família Bolsonaro com os Estados Unidos - (crédito: Ricardo Stuckert e Raul Spinassé)

O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), subiu o tom contra a família Bolsonaro nesta sexta-feira (25/9), durante agenda de campanha no Recife. Em discurso na capital pernambucana, o petista associou seus adversários políticos ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master.

A declaração ocorre em meio às novas revelações envolvendo a relação entre Vorcaro e o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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“Votar na família Bolsonaro é votar no Vorcaro. Votar no Bolsonaro é votar na quadrilha que assaltou a Previdência Social. Votar neles é votar no cara que vai dormir enrolado na bandeira americana porque eles são traidores”, afirmou o petista em discurso.

Na sequência, Lula voltou a mirar a aproximação de integrantes da família Bolsonaro com os Estados Unidos e criticou o uso de símbolos norte-americanos por apoiadores do grupo.

“Eu nunca vi alguém ficar beijando a bandeira americana num comício”, arrematou o líder-mor do PT.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 25/09/2026 13:47
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