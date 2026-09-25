Lula: "Votar na família Bolsonaro é votar no Vorcaro"

O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), subiu o tom contra a família Bolsonaro nesta sexta-feira (25/9), durante agenda de campanha no Recife. Em discurso na capital pernambucana, o petista associou seus adversários políticos ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master.
A declaração ocorre em meio às novas revelações envolvendo a relação entre Vorcaro e o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
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“Votar na família Bolsonaro é votar no Vorcaro. Votar no Bolsonaro é votar na quadrilha que assaltou a Previdência Social. Votar neles é votar no cara que vai dormir enrolado na bandeira americana porque eles são traidores”, afirmou o petista em discurso.
Na sequência, Lula voltou a mirar a aproximação de integrantes da família Bolsonaro com os Estados Unidos e criticou o uso de símbolos norte-americanos por apoiadores do grupo.
“Eu nunca vi alguém ficar beijando a bandeira americana num comício”, arrematou o líder-mor do PT.
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