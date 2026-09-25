Flávio Bolsonaro nega plano para tirar título de Padroeira do Brasil

Após muitos boatos e comentários nas redes sociais sobre uma suposta pretensão de tirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil, o senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL) publicou um vídeo nesta quinta-feira (24/9) um vídeo onde nega qualquer possibilidade nesse sentido.

“Estamos aqui na correia de agenda em Minas Gerais e sou surpreendido com uma mentira, uma fake news daquelas, pra variar, que a milícia do PT está inventando na internet, de que eu iria tirar a padroeira do Brasil. Isso é uma grande mentira. Não tem pé nem cabeça. Não existe esse projeto.”, disse Flávio no vídeo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A polêmica começou após um comentário em uma transmissão jornalística que afirmava que uma parcela de evangélicos estavam articulando uma proposta com esse objetivo e fazia uma associação a candidatura de Flávio Bolsonaro.

A declaração repercutiu nas redes sociais e passou a circular amplamente entre os católicos, com muitos internautas relacionando o fato ao Projeto de Lei 2.623/2007, apresentado pelo então deputado Professor Victório Galli, em 2007, que pretendia substituir, na legislação referente ao feriado de 12 de outubro, a expressão “Padroeira do Brasil” por “Padroeira dos brasileiros católicos apostólicos romanos”. A matéria não avançou e o projeto foi arquivado pela Câmara dos Deputados em 2008.

Em sua postagem, Flávio afirma que “respeita todas as religiões e também quem não tem religião”, e usou do espaço para atacar o adversário na corrida eleitoral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Diferente do Lula, que quer se meter até nas regras da Igreja Católica.”

À CNN, a equipe jurídica da campanha de Flávio avalia acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o caso e já busca identificar perfis responsáveis pela origem da fake news.

A máfia do pt inventou uma mentira de que eu iria acabar com a Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida .



Respeito todas as religiões e também quem não tem religião!



Diferente do lula, que quer se meter até nas regras da Igreja Católica.



Deus no comando sempre! pic.twitter.com/04MLzZpWBh — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 25, 2026



