Lula assina medida provisória que suspende bets no Brasil

Governo Lula concluiu pela necessidade de proibir as bets no Brasil diante do aumento dos casos de endividamento e até de suicídio entre apostadores - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, assina nesta sexta-feira (25/9), em São Paulo, uma medida provisória que restringe o funcionamento das casas de apostas on-line, as bets.

A cerimônia, realizada na capital paulista, reúne ministros do governo, entre eles Alexandre Padilha (Saúde), Wellington César (Justiça) e Dario Durigan (Fazenda). A medida prevê a suspensão de novos aportes nas plataformas de apostas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Apesar de pressão, Lula decide assinar MP que proíbe bets

Ao oficializar o fim das bets, Durigan detalhou que a MP permitirá o funcionamento dos sites de apostas apenas para que os apostadores retirem o dinheiro disponível nas contas.

"A partir de hoje, não poderá colocar dinheiro no perfil dos sites de bets. Os sites ficarão disponíveis apenas para o apostador fazer o resgate do dinheiro, até 23h59 do dia 5 de outubro", disse o ministro.

Antes de apresentar o prazo para o funcionamento dos sites de apostas, o chefe da equipe econômica justificou que o governo Lula concluiu pela necessidade de proibir as bets no Brasil diante do aumento dos casos de endividamento e até de suicídio entre apostadores.