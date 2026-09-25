Visitas ao Congresso Nacional agora exigem agendamento prévio; entenda

As visitas ao Palácio do Congresso Nacional agora precisam ser agendadas a partir desta segunda-feira (28/9). A medida busca melhorar a experiência dos visitantes, que em dias de grande movimento chegavam a esperar mais de uma hora por um horário disponível nos grupos.

Para organizar o fluxo, o Programa Visite o Congresso lançou um novo portal com informações atualizadas e um sistema simplificado para marcar os passeios guiados.

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O agendamento passa a ser obrigatório para todos os dias, com exceção de terças e quartas-feiras, quando não há visitação guiada. Quem chegar ao local sem reserva corre o risco de não encontrar vagas.

Daniel Pinto, coordenador-geral da Secretaria de Relações Públicas do Senado, explica que o ideal é acessar o site e marcar a visita. "Se o visitante chegar sem agendamento e tiver vaga no grupo, poderá fazer na hora, mas quem chegar sem agendamento corre o risco de não ter vaga", afirma.

Como funciona o novo sistema

O visitante deve escolher a data e o horário no portal, cadastrar os dados e receberá um código QR como confirmação. Ao chegar ao Congresso Nacional, será necessário apresentar um documento de identidade com foto junto ao código para o check-in.

Caso a pessoa não tenha feito a reserva, poderá tentar agendar no local pelo próprio celular ou em tablets que estarão disponíveis, mas somente se houver vagas.

O layout e as funcionalidades do portal já podem ser consultados, mas os agendamentos estarão disponíveis apenas a partir de segunda-feira (28), quando o sistema entrará em plena operação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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