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ELEIÇÕES 2026

Lula janta com empresários horas após possível anúncio do fim das bets

Previsto para ocorrer nesta sexta (25/9), em São Paulo, encontro deve reunir mais de 500 empresários de diversos setores da economia

Lula deve fazer um balanço do governo e abordar as perspectivas para um eventual novo mandato - (crédito: Ricardo Stuckert)
Lula deve fazer um balanço do governo e abordar as perspectivas para um eventual novo mandato - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne com empresários na noite desta sexta-feira (25/9), horas após anunciar medidas que podem proibir o funcionamento de casas de apostas on-line, as bets, no Brasil.

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Além do petista, participam do encontro o vice-presidente e candidato à reeleição com Lula, Geraldo Alckmin (PSB), os ministros Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e Dario Durigan, da Fazenda, e os presidentes da Caixa, Carlos Vieira, e do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.

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Organizado por entidades como Esfera, Parlatório e o grupo Prerrogativas, o evento deve reunir mais de 500 empresários de diversos setores da economia. Também há expectativa de discursos do presidente, do vice, e dos ministros presentes.

Pessoas próximas às entidades empresariais e jurídicas afirmam que Lula deve fazer um balanço do governo e abordar as perspectivas para um eventual novo mandato.

Bets

Previsto para começar às 18h45, no Hotel Tivoli Mofarrej, na capital paulista, o jantar entre Lula e empresários será realizado após o presidente anunciar medidas de "proteção às famílias e à economia popular".

Entre as ações está a possibilidade de proibição das bets e um plano para conter o endividamento da população, com ações relacionadas a pagamentos com cartão de crédito e via Pix.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 25/09/2026 17:42
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