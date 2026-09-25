Apostas geram custo social de R$ 38,8 bilhões por ano, diz ministro da Saúde

25.09.2026 - Presidente da Rep..blica, Luiz In..cio Lula da Silva, durante an..ncio de novas medidas econ..micas, em S..o Paulo - SP..Foto: Ricardo Stuckert. - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert.)

O avanço dos problemas relacionados ao jogo patológico no Brasil passou a representar um impacto bilionário para o país, segundo dados apresentados pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Entre 2018 e 2025, os atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS) associados ao transtorno cresceram cerca de 140%.

De acordo com os números apresentados pelo ministro, os danos relacionados ao jogo geram um custo social estimado em R$ 38,8 bilhões por ano. A maior parte desse montante, R$ 30,6 bilhões, equivalente a 78,8% do total, está ligada à área da saúde.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nesse cálculo estão incluídos impactos como mortes adicionais por suicídio, perda de qualidade de vida associada à depressão e gastos com tratamentos médicos. Outros R$ 8,2 bilhões são relacionados a consequências como perda de moradia, seguro-desemprego e encarceramento.

“São dados que expressam o tamanho do problema, mas certamente, eles não expressam todo o sofrimento, quando a gente ouve o depoimento dos pacientes, dos profissionais de saúde e dos familiares”, afirmou Padilha.

Mais de 1,3 milhão aderiram à autoexclusão

Como parte das medidas de enfrentamento aos impactos das apostas eletrônicas, o governo criou uma plataforma de autoexclusão. Por meio dos sites dos ministérios da Fazenda ou da Saúde, o cidadão pode solicitar que seu CPF deixe de receber mensagens e publicidade relacionadas às apostas e não possa ser utilizado para apostas eletrônicas.

Segundo Padilha, mais de 1,3 milhão de brasileiros já fizeram a solicitação. Quase um terço das adesões ocorreu durante a Copa do Mundo, período que, de acordo com o ministro, foi marcado pela intensificação da publicidade, das mensagens e dos estímulos às apostas.