Flávio promete volta de Bolsonaro em rodeio no interior de São Paulo

O senador foi anunciado pelo governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Durante passagem pelo Rodeio de Jaguariúna, no interior de São Paulo, o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, prometeu a volta de seu pai, Jair Bolsonaro, ao evento no próximo ano. “Quem tá com saudade do Bolsonaro? Quem vai ver o Bolsonaro ano que vem aqui, dá um grito”, disse Flávio ao público.

O senador foi anunciado, nessa sexta-feira (25/9), pelo governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos). No palco, também estavam os candidatos ao Senado André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP).

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Em sua fala, Flávio também fez acenos ao agronegócio e disse que o setor “será valorizado de novo”. “Nós brasileiros merecemos muito mais do que tá aí”, afirmou.

Tarcísio não pediu votos diretamente ao aliado, mas citou Flávio ao falar sobre mudanças no país. “Muita coisa ultimamente não tem dado certo. Mas o tempo da esperança vai chegar. O tempo da mudança está chegando. Quem acredita nisso? Quem acha que a mudança vai chegar? Quem acha que o Brasil merece ser gigante? Então se vocês acham isso, vamos receber com muito entusiasmo, Flávio Bolsonaro”, afirmou o governador.

Após a participação no palco, Tarcísio e Flávio ainda tiraram fotos com Bruno e Marrone, dupla presente na programação do rodeio.



