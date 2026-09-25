A história da escolha de Nossa Senhora Aparecida como Padroeira do Brasil

A imagem de Nossa Senhora Aparecida, coroada e vestida com seu manto, representa a fé e a tradição que a consagraram Padroeira do Brasil. - (crédito: Reprodução/Canção Nova)

A consagração de Nossa Senhora Aparecida como Padroeira do Brasil foi oficializada em 16 de julho de 1930, por meio de um decreto do papa Pio XI. A decisão atendeu a um pedido de bispos brasileiros e formalizou uma devoção popular que já existia há mais de dois séculos, consolidando a imagem como um dos maiores símbolos da fé e da cultura nacional.

A história começa em 1717, no rio Paraíba do Sul, na região de Guaratinguetá, em São Paulo. Três pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Filipe Pedroso, enfrentavam dificuldades para conseguir peixes para um banquete destinado ao conde de Assumar, então governador da capitania de São Paulo e Minas de Ouro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Após várias tentativas frustradas, João Alves lançou sua rede e pescou o corpo de uma pequena imagem de terracota. Em um novo arremesso, encontrou a cabeça da mesma estátua. A partir daquele momento, segundo o relato histórico, as redes dos pescadores se encheram de peixes, em um evento considerado o primeiro milagre atribuído à santa.

A pequena imagem, que representa Nossa Senhora da Conceição, ficou conhecida como “Aparecida” por ter surgido das águas. A devoção cresceu rapidamente, primeiro na casa de um dos pescadores e depois em uma capela erguida para abrigar o crescente número de fiéis que buscavam a imagem em busca de graças.

A coroação e o reconhecimento oficial

O reconhecimento formal da importância da santa ganhou força ao longo dos anos. Em 1904, a imagem foi coroada com uma coroa de ouro e pedras preciosas doada pela princesa Isabel. Este ato simbólico a declarou “Rainha do Brasil”, fortalecendo ainda mais sua representatividade nacional.

O passo definitivo, no entanto, veio com o decreto papal de 1930. A proclamação de Pio XI não apenas confirmou seu status religioso, mas também reconheceu a profunda conexão entre a figura da santa e a identidade do povo brasileiro, unindo diferentes regiões e culturas sob um mesmo símbolo de fé.

Décadas depois, em 1980, o presidente João Figueiredo sancionou a Lei nº 6.802, que declarou oficialmente o dia 12 de outubro como feriado nacional, dedicando a data à celebração da Padroeira do Brasil. Desde então, milhões de peregrinos visitam anualmente o Santuário Nacional de Aparecida, considerado o maior templo mariano do mundo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.