A história da escolha de Nossa Senhora Aparecida como Padroeira do Brasil

A consagração de Nossa Senhora Aparecida como Padroeira do Brasil foi oficializada em 16 de julho de 1930, por meio de um decreto do papa Pio XI. A decisão atendeu a um pedido de bispos brasileiros e formalizou uma devoção popular que já existia há mais de dois séculos, consolidando a imagem como um dos maiores símbolos da fé e da cultura nacional.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A história começa em 1717, no rio Paraíba do Sul, na região de Guaratinguetá, em São Paulo. Três pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Filipe Pedroso, enfrentavam dificuldades para conseguir peixes para um banquete destinado ao conde de Assumar, então governador da capitania de São Paulo e Minas de Ouro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
-
-
Fé, tradição e devoção: 08 de dezembro, o Brasil Celebra Nossa Senhora da Conceição
-
Nossa Senhora Aparecida: Por que mãe de Jesus entrou para a História com mais de mil nomes
Após várias tentativas frustradas, João Alves lançou sua rede e pescou o corpo de uma pequena imagem de terracota. Em um novo arremesso, encontrou a cabeça da mesma estátua. A partir daquele momento, segundo o relato histórico, as redes dos pescadores se encheram de peixes, em um evento considerado o primeiro milagre atribuído à santa.
A pequena imagem, que representa Nossa Senhora da Conceição, ficou conhecida como “Aparecida” por ter surgido das águas. A devoção cresceu rapidamente, primeiro na casa de um dos pescadores e depois em uma capela erguida para abrigar o crescente número de fiéis que buscavam a imagem em busca de graças.
A coroação e o reconhecimento oficial
O reconhecimento formal da importância da santa ganhou força ao longo dos anos. Em 1904, a imagem foi coroada com uma coroa de ouro e pedras preciosas doada pela princesa Isabel. Este ato simbólico a declarou “Rainha do Brasil”, fortalecendo ainda mais sua representatividade nacional.
O passo definitivo, no entanto, veio com o decreto papal de 1930. A proclamação de Pio XI não apenas confirmou seu status religioso, mas também reconheceu a profunda conexão entre a figura da santa e a identidade do povo brasileiro, unindo diferentes regiões e culturas sob um mesmo símbolo de fé.
Décadas depois, em 1980, o presidente João Figueiredo sancionou a Lei nº 6.802, que declarou oficialmente o dia 12 de outubro como feriado nacional, dedicando a data à celebração da Padroeira do Brasil. Desde então, milhões de peregrinos visitam anualmente o Santuário Nacional de Aparecida, considerado o maior templo mariano do mundo.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.