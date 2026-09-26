Datafolha: 47% dos brasileiros desaprovam atuação do STF

Perguntados sobre a proposta de criar um Código de Ética e Conduta para a Corte, 45% do eleitorado afirma ser a favor - (crédito: Antonio Augusto/STF)

Uma nova pesquisa do Datafolha, divulgada neste sábado (26/9), mostra que 47% dos brasileiros avaliam de forma negativa o trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O índice é o pior desde 2019.

De acordo com o levantamento, apenas 18% dos entrevistados avaliam de forma positiva a atuação dos ministros. Outros 31% consideram o trabalho regular e 4% não responderam.

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Mesmo entre eleitores do presidente Lula (PT), a aprovação continua aquém: 32% afirmaram que o trabalho dos ministros é ótimo ou bom. Já entre eleitores de Flávio Bolsonaro (PL), o índice chega a 6%.

Na avaliação negativa, 69% dos eleitores de Flávio consideram a atuação do STF como ruim ou péssima, contra 24% dos eleitores de Lula.

Para 33% dos entrevistados, a atuação da Corte mais prejudica do que beneficia a candidatura de Flávio Bolsonaro. Outros 23% afirmam que o candidato petista é mais prejudicado pelo STF.

Perguntados sobre a proposta do presidente do STF, Edson Fachin, de criar um Código de Ética e Conduta para os ministros, 45% do eleitorado afirma ser a favor e 33% se diz contra.

A pesquisa foi contratada pela Folha e Globo e contou com 2.002 eleitores entrevistados, entre os dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro prevista é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Os dados foram registrados no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, com o número BR-00304/2026.