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Apostas on-line

Saiba como governo vai fiscalizar bets ilegais após MP que proíbe apostas

Medida prevê bloqueio das plataformas após prazo para saques e amplia ações contra sites e aplicativos ilegais

Proibição das bets: os pontos que o governo Lula ainda fecha na última hora - (crédito: BBC Geral)
Proibição das bets: os pontos que o governo Lula ainda fecha na última hora - (crédito: BBC Geral)

Ao anunciar, nesta sexta-feira (25/9), a medida provisória que prevê o fim do funcionamento das casas de apostas on-line — as bets —, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também apresentou as regras para a retirada dos valores mantidos pelos apostadores nas plataformas.

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Com o bloqueio das bets, os usuários poderão acessar os sites apenas para sacar o dinheiro disponível nas contas. O prazo para realizar os saques termina às 23h59 de 5 de outubro.

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Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a fiscalização contra o funcionamento das bets contará com ações do Ministério da Justiça, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e de parcerias do governo com as big techs.

“Os instrumentos de fiscalização que a gente vai reforçar. A primeira é que, no desenho do próprio arranjo de pagamento, seja das transferências, do Pix, da TED, para que qualquer CNPJ que tenha ‘aposta on-line’ não receba transferência financeira. Isso independe de investigação, isso vai ser feito a partir do desenho, impedindo que sejam feitas transferências para apostas”, disse Durigan.

O ministro também reforçou a atuação de uma ferramenta de inteligência artificial do governo para ampliar a identificação de sites e aplicativos irregulares por meio de varreduras em busca de casas de apostas ilegais.

"Ele identifica e prontamente aciona a Anatel, Banco Central, Polícia Federal e Receita Federal sobre sites que estejam oferecendo apostas e a gente prontamente derruba", destacou.  

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 25/09/2026 19:21 / atualizado em 25/09/2026 19:25
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