Quaest: Lula e Flávio Bolsonaro estão com 42% no 2º turno

Lula oscilou 2 pontos para cima no mesmo período; enquanto Flávio se mantém nos 42% nas últimas três rodadas - (crédito: Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação Campanha Flávio Bolsonaro)

Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28/9) mostra o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) empatados com 42% das intenções de voto em eventual disputa presidencial de 2º turno.

Flávio se mantém nos 42% nas últimas três rodadas. Lula oscilou 2 pontos para cima no mesmo período. Indecisos são 3% e 13% afirmam que não vão votar em ninguém.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

1/ Com redução de indecisos (10% -> 5%) e voto útil (16% -> 12%) nos últimos 15 dias, Lula começa a última semana do 1º turno na liderança com 39%. Flávio chega a 34%. Cury e Caiado tem 4% cada, empatados com Renan, que tem 3% e Zema com 1%. pic.twitter.com/1978Fy8ffu — Felipe Nunes (@profFelipeNunes) September 28, 2026

Felipe Nunes, diretor da Quaest, aponta que, com redução de indecisos, de 10% para 5%, e o voto útil, de 16% para 12% nos últimos 15 dias, Lula começa a última semana do 1º turno na liderança, com 39%. Flávio chega a 34%. Cury e Caiado tem 4% cada, empatados com Renan, que tem 3% e Zema com 1%.

Segundo o levantamento, Lula recuperou vantagem entre as mulheres, eleitores mais pobres e beneficiários do Bolsa Família. "O aumento da vantagem entre mulheres, eleitores de baixa renda e beneficiários do BF parece estar muito associada ao pacote de mediadas anunciado pelo governo na última semana. A restrição às bets é aprovada por 62%, o reajuste do Bolsa Família por 59% e a distribuição das canetas emagrecedoras no SUS por 58%", diz Felipe Nunes.

Também houve uma leve recuperação entre católicos. Lula aparece com 13 pontos percentuais a frente de Flávio neste sub-grupo, o melhor resultado do presidente nesse segmento desde 14 de agosto. Entre evangélicos, a vantagem de Flávio diminuiu. Cabe destacar que o questionário já havia sido registrado no TSE quando a polêmica envolvendo Nossa Senhora Aparecida foi iniciada nas redes.

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06520, a pesquisa é contratada pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações. O levantamento ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais, em todo o país. A margem de erro máxima é de cerca de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.