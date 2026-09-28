Veja o caminho do voto da urna até a apuração final

A votação para as eleições se encerra às 17h, no horário de Brasília, mas quem estiver na fila neste momento tem o direito de votar garantido. Uma seção eleitoral só fecha após o último eleitor com senha registrar o voto.
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O primeiro turno ocorre em 4 de outubro, e um eventual segundo turno está marcado para 25 de outubro. Em ambas as datas, o horário de votação será das 8h às 17h, seguindo o fuso de Brasília.
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Boletim de Urna
Assim que a votação termina, a urna eletrônica apura os votos da seção e imprime o Boletim de Urna (BU). Este documento detalha o resultado, incluindo os votos para cada candidatura e legenda, além do total de eleitores que compareceram.
A legislação exige a impressão de cinco vias do BU. Uma delas deve ser afixada na porta da sala onde a votação aconteceu, para consulta pública.
Mídia de resultado e transmissão dos dados
Após a impressão do boletim, a mídia de resultado, um dispositivo que armazena os dados, é retirada da urna. Este dispositivo é então levado às juntas eleitorais, de onde as informações são transmitidas aos sistemas da Justiça Eleitoral.
A urna eletrônica não se conecta à internet ou a outras redes. A transmissão dos dados é feita por uma rede de comunicação específica para essa finalidade. Para locais de difícil acesso, existem procedimentos próprios de envio.
O arquivo digital na mídia de resultado contém o BU, com os votos de cada candidatura, mas sem qualquer identificação do eleitor. Ele também informa a seção eleitoral, a urna correspondente e o número de votantes.
Antes da totalização, os sistemas conferem a autenticidade e a integridade dos arquivos recebidos. Uma etapa crucial é a verificação da assinatura digital, que confirma se o resultado veio da urna eletrônica correta para aquela seção.
Após as verificações, os dados são incorporados à totalização geral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga o resultado consolidado e os dados de cada seção, permitindo que os resultados sejam conferidos.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.