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Eleições 2026

Entidades pedem investigação de perfis que divulgam apostas eleitorais

Representação enviada à Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) alerta para postagens que divulgam cotas de apostas sobre eleições, proibidas no Brasil, como se indicassem a intenção de voto dos eleitores

Perfis, inclusive de candidatos, divulgam resultados de apostas como alternativa às pesquisas eleitorais. Legislação veta divulgação de dados irregulares - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Perfis, inclusive de candidatos, divulgam resultados de apostas como alternativa às pesquisas eleitorais. Legislação veta divulgação de dados irregulares - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Entidades da sociedade civil pediram à Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) que investigue a divulgação nas redes sociais de dados de apostas envolvendo as eleições brasileiras.

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Em documento, o grupo alerta que as informações estão sendo publicadas como se representassem a intenção de voto dos eleitores, e que existem postagens impulsionadas por recursos estrangeiros, ferindo a legislação eleitoral.

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As apostas em questão são feitas pelo chamado "mercado de previsões", em plataformas como o Polymarket e a Kalshi. Nelas, usuários apostam em uma série de eventos reais, de resultados de eleições a eventos climáticos.

A prática está proibida no Brasil desde abril deste ano, quando o Conselho Monetário Nacional (CMN) determinou que as apostas só podem ser realizadas sobre indicadores econômicos e financeiros regulados.

"Não obstante o bloqueio, os percentuais dessas plataformas passaram a circular nas redes sociais brasileiras como suposta alternativa às pesquisas registradas, frequentemente acompanhados da tese de que ali estaria a realidade ocultada pelos institutos de pesquisa", diz a representação enviada à PGE, assinada por Comissão Arns, Artigo 19, Sleeping Giants Brasil e Conectas.

As postagens usam dados das plataformas de apostas para indicar o favoritismo de um candidato sobre outro. Um dos casos envolve um perfil da própria Polymarket que, no Instagram, publicou uma postagem apontando liderança do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na semana passada. O perfil foi derrubado pela Meta, dona da plataforma, após solicitação da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda.

Segundo reportagem da Agência Pública, há casos nos quais os próprios candidatos divulgaram resultados das plataformas de apostas. Um deles foi o próprio Flávio Bolsonaro que, no Instagram, republicou um gráfico divulgado no X pela Polymarket, mostrando 58% de chance de sua vitória no pleito.

Investigação

A representação pede que a PGE reúna informações sobre as publicações impulsionadas nas redes sociais, para determinar a origem dos valores, e que verifique a possibilidade de representações contra os autores por impulsionamento irregular de conteúdos e por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro prévio no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Também solicita que a PGE atue em conjunto com o TSE, a SPA, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Advocacia-Geral da União (AGU) e Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) para enfrentar a divulgação indevida dessas apostas.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 28/09/2026 15:29
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