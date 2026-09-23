PT pede ao STF investigação sobre apoio estrangeiro a Flávio Bolsonaro

O Partido dos Trabalhadores (PT) pediu “medidas urgentes” ao Supremo Tribunal Federal (STF) para abrir uma investigação sobre uma possível interferência estrangeira nas eleições em favor da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL). O partido quer que a Polícia Federal (PF) apure suspeitas de financiamento externo, pressões políticas e ações digitais voltadas à disputa presidencial.

O pedido foi apresentado nesta quarta-feira (23/9) ao ministro Flávio Dino, no âmbito da ADPF 1.178. A manifestação reúne diferentes episódios que, na avaliação do PT, precisam ser investigados para esclarecer se recursos ou serviços vindos do exterior foram usados para beneficiar a campanha de Flávio.

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Uma das suspeitas envolve a Rockbridge Network, organização norte-americana ligada a grupos conservadores. O partido quer informações sobre possíveis recursos ou serviços destinados à candidatura, além de documentos e registros de reuniões que possam esclarecer a relação com a organização.

O documento também cita conteúdos do Brasil Paralelo e do Estúdio Quinto Elemento disponibilizados na Academia da Direita, plataforma ligada ao PL e ao Instituto Álvaro Valle. Segundo o PT, parte do material aparece no site sem que tenham sido encontrados registros correspondentes de contratação ou pagamento nas prestações de contas analisadas.

Outro ponto são publicações de pelo menos 11 perfis no X sobre o desempenho de Flávio Bolsonaro na plataforma de apostas Polymarket. Os posts, publicados entre 18 e 21 de setembro, apareciam como conteúdo pago, mas, segundo a manifestação, não identificavam quem havia financiado a divulgação.

O PT quer saber quem contratou as publicações, quanto foi gasto e qual foi o alcance delas no Brasil. O partido ressalta ainda que as cotações de plataformas de apostas não têm o mesmo valor de pesquisas eleitorais, já que não representam uma amostra do eleitorado.

Além da investigação pela PF, a manifestação pede a preservação de contratos, comprovantes de pagamento e registros digitais, além da análise de documentos financeiros e contábeis. O partido também solicita cooperação internacional caso seja necessária para rastrear a origem de eventuais recursos.

Coligação pede cassação no TSE

A iniciativa no Supremo ocorre em paralelo a uma ação apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Coligação Brasil Pronto Pra Mais acionou a Corte contra Flávio Bolsonaro, o candidato a vice, Alfredo Gaspar (PL), e Eduardo Bolsonaro.

A ação pede a apuração de possíveis abusos de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação. A coligação sustenta que articulações de Flávio e Eduardo com autoridades norte-americanas teriam transformado sanções, barreiras comerciais e ataques à credibilidade das urnas em instrumentos para desgastar Lula e favorecer a candidatura do PL.

A relação da Rockbridge Network com a campanha também entrou no pedido ao TSE. A coligação solicita depoimentos, registros de encontros e despesas, contratos e a preservação de dados digitais para esclarecer se houve participação estrangeira na disputa.

Se a Justiça Eleitoral concluir que houve os abusos apontados na ação, a coligação pede a cassação dos registros ou diplomas de Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar. Também solicita que Flávio e Eduardo Bolsonaro sejam declarados inelegíveis por oito anos.