Ricardo Salles desiste do Senado e apoia Derrite e André do Prado

Salles afirmou que o momento era grave e que, por isso, diferenças e opiniões divergentes precisavam ser deixadas de lado - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Faltando seis dias para o primeiro turno das eleições, Ricardo Salles (Novo) anunciou nesta segunda-feira (28/9) que vai abrir mão da candidatura ao Senado. O anúncio foi feito ao lado do governador e candidato à reeleição em São Paulo, Tarcísio de Freitas, e dos candidatos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), que passam a receber o apoio de Salles.

Tarcísio parabenizou Salles pela decisão, que, segundo ele, contribui para um projeto maior. Durante a declaração, elogiou Ricardo pela grandeza e humildade e agradeceu ao candidato pelo entendimento do cenário. “São Paulo sai na frente nesse grande movimento de união da direita em prol de um resultado que vai ser bom para o estado de São Paulo e para o Brasil”, disse.

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Ao explicar os motivos da desistência da candidatura, Salles afirmou que o momento era grave e que, por isso, diferenças e opiniões divergentes precisavam ser deixadas de lado. “Nós estamos diante de um momento muito difícil para o país. Um risco enorme de nós continuarmos nesse projeto extremamente equivocado que está nos levando para o buraco”, afirmou. Ele também classificou uma eventual reeleição de Lula como um risco.

Salles afirmou que, apesar da união com os senadores, enquanto Zema for o candidato do Novo, continuará apoiando o governador de Minas Gerais. “Se o Zema entender, e acho que há elementos para isso, de que seja possível uma união já no primeiro turno, essa decisão dele terá meu apoio”, disse, ao ser questionado se apoiaria Flávio Bolsonaro.

Neste ano, os eleitores votarão em dois candidatos ao Senado. Segundo pesquisas eleitorais divulgadas, Marina, Simone Tebet, Guilherme Derrite e André do Prado aparecem entre os nomes mais citados nas intenções de voto.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves