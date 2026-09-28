Flávio ergue imagem de Nossa Senhora em ato com Tarcísio

Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas participam de ato de campanha no centro de São Paulo - (crédito: Caiuá Maia/Divulgação Campanha Tarcísio de Freitas)

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) participou, nesta segunda-feira (28/9), de uma caminhada com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no centro da capital paulista. Durante o percurso, um apoiador entregou ao senador uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Flávio e Tarcísio ergueram juntos a representação da santa diante das pessoas que acompanhavam o ato.

O momento ocorreu após uma mulher que estava próxima ao candidato pedir que a imprensa registrasse a cena. Em um vídeo do evento, ela aparece ao lado de Flávio e faz o pedido em espanhol antes de o senador e o governador levantarem a imagem. O gesto foi registrado durante a atividade de campanha.

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Flávio aproveitou o ato para voltar ao tema que provocou uma disputa política nos últimos dias. O candidato mencionou a nota de esclarecimento divulgada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e afirmou que o documento ajudou a esclarecer a controvérsia. “Eu estava esperando a nota da CNBB e saiu hoje. Foi muito boa a nota dela, esclarecedora, porque confirma que essa questão de Nossa Senhora Aparecida deixar de ser a padroeira do Brasil é uma grande mentira, é a maior fake news dessa campanha”, declarou.

A CNBB divulgou a nota depois de Flávio afirmar, no domingo (27/9), que o PT teria conseguido disseminar a informação “com ajuda de gente de dentro” da entidade, sem apresentar provas. A conferência negou envolvimento na produção ou disseminação do conteúdo e afirmou que “a mentira não se combate com outra mentira”. Nesta segunda-feira, Flávio agradeceu à CNBB e voltou a atribuir ao PT a propagação da informação.