Hugo Motta tratou de negócio imobiliário milionário com Vorcaro

Motta classificou a medida do Supremo como uma "indevida intervenção judicial" em atividades típicas do parlamento - (crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, tratou com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, sobre negócios milionários da cunhada da Paraíba. Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do banqueiro revelam uma relação pessoal próxima entre os dois. Nos diálogos, Motta trata de empreendimentos imobiliários da cunhada e da liberação de recursos no banco de Vorcaro.

As conversas ocorreram em 2024 e 2025, de acordo com os arquivos. Motta chega a chamar o banqueiro de amigo. O presidente da Câmara informa a Vorcaro o sucesso nas ações para passar a empresa para o nome da cunhada dele. Em seguida, ele fala da compra de uma área em João Pessoa.

"Boa noite amigo! Td bem?(SIC) Desculpa incomodar no sábado, estou aqui reunido com o pessoal para finalizar a negociação de compra da área aqui de JP. Conforme falamos, já temos os documentos assinados passando a empresa para minha cunhada, ela iniciou a negociação com a Adriana mas acredito que ela não tá sabendo do formato de sociedade que ficou combinado. Quando puder me orienta como devemos proceder pq o prazo é curto para saldar com a Intercement. ABS! (SIC)", escreveu Motta.

Os diálogos foram publicados pelo jornalista Mino Pedrosa, do site Fatos Online, e também obtidos pelo Correio. "Vamos fazer uma operação rápida com a Adriana, em paralelo organizamos a questão da sociedade”, respondeu Vorcaro.

No dia seguinte, Motta agradece pela ajuda e diz que deu tudo certo. "Boa tarde amigo! Td bem? (SIC) Passando para agradecer a confiança e a parceria, deu tudo certo a tempo de cumprir o contrato. Depois vamos marcar uma conversa para traçar os próximos passos, acredito que vamos ter êxito no projeto! Forte abraço!", escreveu o deputado.

A cunhada de Motta recebeu R$ 22 milhões do Banco Master, em empréstimo, para a compra do terreno de uma antiga fábrica de cimento em João Pessoa, que seria utilizado para a construção de um bairro. Nos diálogos, Motta trata com Vorcaro dos negócios e inclusive chega a negociar uma viagem em um jatinho do banqueiro, partindo de São Paulo.

Procurado pelo Correio, o presidente da Câmara afirmou que como deputado manteve conversas com diversos setores empresariais. "Enquanto parlamentar em meu quarto mandato na Câmara dos Deputados, sempre mantive diálogo com os diversos segmentos do empresariado e representantes da sociedade brasileira", disse.

O parlamentar negou que tenha cometido qualquer irregularidade. "Enfatizo que não há nenhum ilícito retratado nos diálogos publicados e repudio a tentativa de atribuir conversas descontextualizadas a qualquer relação de interesse espúrio ou de favorecimento por minha parte. Tenho uma vida limpa, assim como é limpa a minha atuação política nesses 15 anos de vida pública", disse. O parlamentar negou que tenha cometido qualquer irregularidade. "Enfatizo que não há nenhum ilícito retratado nos diálogos publicados e repudio a tentativa de atribuir conversas descontextualizadas a qualquer relação de interesse espúrio ou de favorecimento por minha parte. Tenho uma vida limpa, assim como é limpa a minha atuação política nesses 15 anos de vida pública", disse.

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Motta afirma ainda que quando o contrato de empréstimo foi firmado, não se sabia do esquema de corrupção no Master. "Como já explicitei anteriormente, o contrato de empréstimo realizado por empresa privada com um banco privado se deu quando não se tinha conhecimento dos fatos e investigações que posteriormente vieram a público sobre o Master e o seu dono", disse ele, alegando que "confia nos órgãos responsáveis pelas investigações, a quem cabe responder pelas apurações". Motta afirma ainda que quando o contrato de empréstimo foi firmado, não se sabia do esquema de corrupção no Master. "Como já explicitei anteriormente, o contrato de empréstimo realizado por empresa privada com um banco privado se deu quando não se tinha conhecimento dos fatos e investigações que posteriormente vieram a público sobre o Master e o seu dono", disse ele, alegando que "confia nos órgãos responsáveis pelas investigações, a quem cabe responder pelas apurações".