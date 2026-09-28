Apoiadores de Renan Santos pedem candidato em debate da Globo

Apoiadores do candidato à Presidência Renan Santos (Missão) pediram, durante um ato de campanha em Vitória (ES), na noite desta segunda-feira (28/9), que a TV Globo inclua o presidenciável no último debate antes do primeiro turno das eleições, no domingo (4/10).

Reunidos na Escadaria Maria Ortiz, no centro da capital capixaba, os apoiadores gritaram: "Ei, Globo, chama o Renan". O candidato não está entre os quatro nomes convidados inicialmente pela emissora para o debate, marcado para quinta-feira (1º/10), às 21h20, após o Jornal Nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Assista:

Renan tem pressionado publicamente pela participação no debate. Na semana passada, o candidato anunciou que transformará um ato já previsto no Rio de Janeiro em uma manifestação em frente à sede da Globo.

A Globo convidou Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante). Pela legislação eleitoral, candidatos de partidos com ao menos cinco representantes no Congresso Nacional têm participação assegurada nos debates. A presença dos demais é facultativa e pode seguir critérios definidos pela emissora e acordados para o confronto. A Globo ainda não divulgou os critérios usados para definir os quatro convidados, mas informou que poderá chamar um substituto caso algum deles não participe.

A possibilidade de chamar outro candidato ganha atenção diante da indefinição sobre a presença de Lula. Até esta segunda-feira, a campanha do petista ainda não havia confirmado a participação. Flávio Bolsonaro, por outro lado, já confirmou que irá.

Na pesquisa Quaest divulgada nesta segunda, Renan aparece com 3% das intenções de voto no primeiro turno. Lula lidera com 39%, seguido por Flávio, com 34%. Cury e Caiado têm 4% cada, enquanto Romeu Zema (Novo) aparece com 1%. O levantamento ouviu 2.004 eleitores entre 24 e 27 de setembro e tem margem de erro de dois pontos percentuais.



