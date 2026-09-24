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Após ser 'desconvidado' de debate, Renan Santos anuncia que fará protesto

TV Globo convidou apenas quatro candidatos para debate; em vídeo, candidato do Missão diz que fará manifestação em frente a emissora e "sua voz será ouvida"

Candidato diz que medida é necessária para país ter respeito internacional - (crédito: Reprodução)
Candidato diz que medida é necessária para país ter respeito internacional - (crédito: Reprodução)

O candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão), anunciou nesta quarta-feira (24/9) que fará um ato de manifestação em frente à sede da TV Globo, no Rio de Janeiro, após ficar de fora do debate presidencial promovido pela emissora.

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Em vídeo publicado nas redes sociais, o candidato classificou o episódio como um “desconvite”, afirmou que está sendo boicotado e convocou um ato em frente à emissora.

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“A minha resposta para a Rede Globo é: nosso ato que acontecerá no Rio será uma manifestação em frente à Rede Globo. Vamos nos manifestar, vamos fazer barulho, porque nossa voz precisa ser ouvida”, afirma. 

Para o debate marcado para 1° de outubro, a Globo convidou apenas quatro candidatos: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Flávio Bolsonaro (PL), o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e o escritor Augusto Cury (Avante). A emissora afirma que manterá o evento mesmo com possíveis ausências de Lula e Flávio.

Renan Santos afirmou no vídeo que é o único presidenciável sem envolvimento nos casos Banco Master e INSS. Segundo o candidato, a emissora escolheu os participantes se baseando em critérios do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).  “Na última eleição, convidaram sete candidatos, é isso mesmo, sete candidatos. Agora resolveram por quatro e me tiraram disso”, lamentou.

Santos também mencionou as dificuldades que tem enfrentado durante a campanha, como as restrições às suas redes sociais e ações do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). 

Ele afirma que realiza “os maiores eventos de campanha dentre todos os candidatos”, e garante que continuará na disputa independente da participação no debate

A decisão da emissora se baseia no critério da legislação eleitoral, que exige o convite obrigatório apenas para candidatos de partidos com pelo menos cinco parlamentares eleitos no Congresso Nacional.

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 24/09/2026 10:47 / atualizado em 24/09/2026 12:39
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