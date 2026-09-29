Flávio volta a dizer que "respeita todas as religiões" após polêmica sobre Nossa Senhora

O candidato do PL à Presidência desmentiu a informação de que apoiaria um projeto para tirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil - (crédito: Reprodução)

A campanha do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro divulgou uma nota, nesta terça-feira (29/9), afirmando que o senador sempre respeitou “todas as religiões e formas de expressão da fé”. A manifestação ocorre após a polêmica envolvendo Nossa Senhora Aparecida, que associou Flávio a um projeto de lei, arquivado há quase 20 anos, que teria o objetivo de retirar o título da santa como padroeira do Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Caso de Nossa Senhora Aparecida vai ao plenário do Supremo

A associação teria começado após uma fala do presidenciável, feita no fim de agosto, sobre “decretar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo”. No entanto, segundo as informações divulgadas pela campanha, a promessa de entregar o país a Jesus se refere a uma oração que o filho "01" de Jair Bolsonaro fará na posse, caso seja eleito. O gesto seria uma forma de agradecimento ao povo brasileiro.

“Flávio Bolsonaro sempre defendeu o total respeito a todas as religiões e formas de expressão da fé. Flávio fará uma oração antes de ler o termo de posse, quando assumir a Presidência da República, entregando o Brasil a Jesus Cristo, numa ação simbólica de agradecimento e também como um pedido de proteção e bênção para todos os brasileiros”, diz a nota.

Leia também: Fux derruba decisão de Dino e manda remover posts sobre Nossa Senhora

Na tentativa de diminuir o desgaste, o senador levantou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida durante uma caminhada ao lado de Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato à reeleição ao governo de São Paulo, na manhã de ontem (28/09).

Leia também: Crise no STF chega ao TSE e amplia tensão na reta final da campanha eleitoral

Mais tarde, em um podcast católico, Flávio afirmou que não é fácil ser vítima de fake news o tempo todo, mas que se ancora em Deus para superar as críticas. “Você acha que é fácil ser vítima dessas fake news o tempo inteiro? Não é, não. Mas sabe o que eu faço? Eu me ajoelho e falo: manda mais. Eu estou fazendo a minha parte; o que não está ao meu alcance é contigo (Deus). Muitas pessoas ficam perguntando: você tira força de onde? De Deus, não tem outro caminho”, disse no podcast.