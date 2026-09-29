Gilmar diz que STF só acessou celular de Vorcaro na véspera de julgamento

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou, em ofício encaminhado na segunda-feira (28/9), que os integrantes da Corte só tiveram acesso aos dados brutos extraídos do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na tarde de 14 de setembro, um dia antes do julgamento em que o Supremo discutiria a condução das apurações envolvendo o banqueiro e ministros do próprio tribunal.

Segundo Gilmar, o acesso não ocorreu de forma imediata. O decano relata que ele e outros integrantes do STF precisaram cobrar reiteradamente a liberação da íntegra do material, que estava havia meses sob a guarda do ministro André Mendonça, então responsável pelo caso.

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“Apenas na tarde de 14 de setembro de 2026, um dia antes do julgamento, foi finalmente franqueado aos demais integrantes do Colegiado o acesso aos dados brutos extraídos do aparelho celular de Daniel Bueno Vorcaro, principal investigado no ‘Caso do Banco Master'", escreveu o decano em ofício.

Gilmar afirma que houve “resistência inicialmente manifestada” por Mendonça em disponibilizar aos colegas a íntegra do material. Nas palavras do ministro, foram necessários “sucessivos ofícios” para obter elementos que já se encontravam sob a guarda do relator havia meses.