O que acontece com candidaturas de políticos presos em flagrante

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é crucial para as decisões sobre candidaturas e a aplicação da Lei da Ficha Limpa no país - (crédito: Luiz Roberto/Secom/TSE)

A prisão em flagrante de um candidato durante o período eleitoral, como a que ocorreu com o influenciador Wilker Leão em Brasília, levanta uma dúvida imediata: a candidatura é cancelada? A resposta, segundo a legislação brasileira, é não. O registro de um político somente é indeferido ou cassado após uma condenação criminal definitiva, ou seja, sem mais possibilidade de recurso.

Uma detenção, seja em flagrante ou preventiva, não se confunde com uma sentença de culpa. O princípio da presunção de inocência garante que o candidato continue sua campanha normalmente enquanto responde ao processo judicial em liberdade ou até mesmo sob custódia. Seus direitos políticos, incluindo o de ser votado, permanecem intactos até o trânsito em julgado da ação.

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Isso significa que, do ponto de vista legal, o candidato pode continuar a pedir votos, participar de debates e ter seu nome e número na urna eletrônica. A situação só muda se houver uma decisão final da Justiça que o condene por um crime específico que se enquadre nos critérios de inelegibilidade.

Apesar da validade jurídica da candidatura, uma prisão pode gerar um forte impacto político e eleitoral. A repercussão do caso na mídia e entre os eleitores pode afetar a imagem do candidato, influenciando negativamente sua campanha e suas chances de sucesso nas urnas, mesmo que ele seja posteriormente inocentado.

Quando a candidatura pode ser cassada?

A Lei da Ficha Limpa é o principal instrumento para barrar candidaturas com base em condenações criminais. Ela torna inelegível quem for condenado, em decisão de um órgão colegiado (tribunais) ou definitiva, por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, abuso de poder econômico e crimes contra a administração pública.

Mesmo com uma condenação, a cassação do registro não é automática. É necessário que o Ministério Público Eleitoral, um partido político ou um candidato adversário entre com uma Ação de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC) na Justiça Eleitoral. Caberá ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analisar o caso e decidir pelo indeferimento.

Caso um candidato seja eleito antes que a condenação criminal se torne definitiva, ele pode tomar posse e exercer o mandato. No entanto, se a sentença transitar em julgado durante o exercício do cargo, ele terá seus direitos políticos suspensos. Como consequência, perderá o mandato para o qual foi eleito.

O processo demonstra que o fator determinante não é a prisão em si, mas a natureza e o estágio do processo criminal. A Justiça Eleitoral atua para garantir que apenas condenações consolidadas possam impedir alguém de concorrer ou de se manter em um cargo público, protegendo tanto a presunção de inocência quanto a lisura do processo eleitoral.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.