Em entrevista, Lula relaciona endividamento das famílias ao avanço das bets

Lula afirmou que, apesar da melhora de indicadores econômicos e do mercado de trabalho, as famílias ainda enfrentam dificuldades financeiras - (crédito: Reprodução )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva relacionou o aumento do endividamento das famílias a novos hábitos de consumo e à expansão das apostas esportivas e dos jogos on-line, as chamadas bets. Em entrevista a podcast com influenciadores digitais, nesta quarta-feira (30/9), no Palácio da Alvorada, Lula afirmou que decidiu restringir as apostas no país após ouvir relatos de pessoas que acumularam dívidas em plataformas.

Segundo o presidente, o governo já promoveu duas rodadas do Desenrola para renegociar dívidas, mas o problema persiste. “Eu venho dizendo há muito tempo, para a minha equipe econômica, eu acho que essa dívida está ligada aos novos hábitos de consumo da sociedade e está ligada a tal das bets”, afirmou.

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Lula disse que o setor teria retirado do país cerca de 1% do Produto Interno Bruto (PIB). Na fala, citou valores de R$ 141 bilhões e R$ 241 bilhões, além de afirmar que as empresas pagariam cerca de R$ 10 bilhões em impostos por ano. “Dinheiro que faltou nesse país pra muitas coisas. E tem muita gente endividada”, declarou.

Relatos de dívidas

O presidente contou que, durante uma reunião no Alvorada para discutir as bets, chamou dois homens que passavam pelo local e perguntou se eles apostavam. Segundo Lula, um deles afirmou estar devendo R$ 10 mil e o outro disse ter acumulado uma dívida de R$ 4 mil, mas conseguido suspender a conta.

Depois, Lula afirmou ter determinado que outras pessoas que trabalhavam no local fossem chamadas para relatar suas experiências. De acordo com o presidente, entre os casos estavam uma mulher que teria tentado se matar três vezes, uma jovem dona de um comércio com dívida de R$ 730 mil e um pequeno empresário que vendeu a loja, o carro e o terreno do pai e acumulou R$ 2,2 milhões em dívidas.

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Ao relembrar as discussões dentro do governo sobre como enfrentar o setor, Lula afirmou que havia propostas para restringir apenas determinados tipos de apostas, como o chamado “jogo do tigrinho”, ou preservar as apostas relacionadas ao futebol. “Eu falei, não, não vamos acabar com as bets”, disse inicialmente, ao relatar a discussão. Na sequência, porém, afirmou ter mudado de posição após os relatos que recebeu.

Lula também afirmou que, apesar da melhora de indicadores econômicos e do mercado de trabalho, as famílias ainda enfrentam dificuldades financeiras. Segundo ele, o governo precisa se preparar para atender à demanda da população por melhores condições de vida. “É bom que as pessoas queiram mais e é bom que a gente se prepara para atender o que as pessoas querem mais”, afirmou.