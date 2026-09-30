Vorcaro pede para votar e tem título transferido para a Papuda

O local de votação de Vorcaro foi atualizado para o Complexo Penitenciário da Papuda, na seção 420 da 18ª Zona Eleitoral - (crédito: Reprodução/Banco Master)

O empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pediu à Justiça Eleitoral autorização para votar no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Vorcaro está preso preventivamente no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como "Papudinha".

A legislação eleitoral brasileira prevê que presos em regime provisório podem exercer o direito ao voto, já que ainda não foram condenados. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina a instalação de seções eleitorais em penitenciárias. Só ficam impedidos de votar os presos com condenação criminal definitiva, ou seja, com sentença transitada em julgado.

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De acordo com a Justiça Eleitoral, o título de eleitor de Vorcaro está regular. Ele poderá votar em 4 de outubro e em um eventual segundo turno. O local de votação dele já foi atualizado para o Complexo Penitenciário da Papuda, na seção 420 da 18ª Zona Eleitoral. Uma urna eletrônica será disponibilizada para que detentos em prisão preventiva possam votar.

Vorcaro está preso desde 4 de março, no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes bilionárias no sistema financeiro brasileiro. Ele ficou inicialmente custodiado na Superintendência da Polícia Federal e, em junho, foi transferido para a Papudinha. Segundo informações divulgadas, ele relatou à Polícia Militar que gostaria de votar, e o pedido foi encaminhado à Justiça Eleitoral.