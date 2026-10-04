Omar Aziz e Maria do Carmo vão ao segundo turno por governo do Amazonas

Candidatos ao governo do Amazonas, Omar Aziz (esquerda) e Professora Maria do Carmo - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senad // Reprodução/Instagram)

Omar Aziz (PSD) e Maria do Carmo (PL) vão ao segundo turno pela disputa do governo do Amazonas. Segundo o resultado apurado e divulgado neste domingo (4/10), os candidatos registraram número semelhantes de votos. Foram 40,37% para Aziz e Professora Maria do Carmo ficou com 24,73%.

Formado em engenharia civil na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), José Abdel Aziz é natural de Garça (SP). Antes de eleito, era senador pelo estado do Amazonas.

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A caminhada na política começou em 1980, no movimento estudantil em Manaus. Entre 1991 e 1995, foi vereador da capital e deputado estadual. Entre 1997 e 2002, foi vice-prefeito, e entre 2003 e 2010, vice-governador. Em 2010, foi governador do estado pela primeira vez. Quatro anos depois, foi reeleito. Em 2026, tem como candidato à vice-governadora Alessandra Campêlo da Silva.

Nascida em Manaus, Maria é empresária e professora. É formada em Ciências Contábeis pela UFAM (Universidade Federal do Amazonas). Atua há mais de 20 anos como reitora da Fametro, instituição de ensino superior na região Norte.

Em 2024, foi candidata a vice-prefeita de Manaus. Em 2022, concorreu ao cargo de suplente de senador. Dessa vez, tem como candidato à vice-governador Mario Aníbal Gomes da Costa Junior, o Coronel Aníbal.



