Governador da Paraíba, Lucas Ribeiro é reeleito no 1º turno

Lucas Ribeiro, do Progressistas, foi reeleito neste domingo (4/10) - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Lucas Ribeiro (Progressistas) foi reeleito como governador da Paraíba no primeiro turno. Com 85,69% das urnas apuradas, o candidato recebeu 64,34%% dos votos, neste domingo (4/10), e continuará o mandato na gestão do estado.

O candidatos Efraim Filho (PL) alcançou 24,44% dos votos e terminou em segundo lugar na disputa. Já Cícero Lucena (MDB) teve 10,73% dos votos.

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Quem é Lucas Ribeiro?

Nascido em Campina Grande, em agosto de 1989, Lucas é advogado, filho da senadora Daniella Ribeiro e neto de Enivaldo Ribeiro, ex-deputado federal e ex-prefeito de Campina Grande.

Ele assumiu o Executivo municipal após a saída de João Azevêdo, que deixou o cargo para concorrer a uma vaga no Senado. Lucas já foi vereador da cidade, secretário municipal e, em 2020, foi eleito vice-prefeito.