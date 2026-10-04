Após indicar ida ao RJ, Carlos Bolsonaro afirma que ficará em SC para apuração

O candidato ao Senado por Santa Catarina Carlos Bolsonaro (PL) afirmou neste domingo (4/10), que permanecerá no Estado para acompanhar a apuração do primeiro turno das eleições. A declaração ocorreu após repercutir a informação de que ele iria ao Rio de Janeiro depois de votar em São José, na Grande Florianópolis. Pela manhã, o próprio candidato havia dito a uma repórter da NDTV que acompanharia a apuração em sua casa, no Rio.

Após a repercussão, o candidato publicou um vídeo nas redes sociais no qual classificou como falsa a informação sobre a viagem. "Tem um pessoal mentindo agora aí, falando que após minha votação eu estaria indo pro Rio de Janeiro", afirmou.

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Carlos disse ainda que almoçaria com o governador e candidato à reeleição Jorginho Mello (PL) e, depois, seguiria para o comitê eleitoral, onde acompanhará a apuração. "Sou de Santa Catarina, estou em Santa Catarina", declarou.

A primeira versão havia sido dada pelo candidato após votar pela manhã em São José. Questionado pela imprensa local sobre onde acompanharia a apuração, Carlos respondeu inicialmente que seria "em casa". Ao ser perguntado se referia à casa no Rio de Janeiro, confirmou que sim. Cerca de uma hora depois, ele informou a mudança de planos.