Datafolha: Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro, 38% no primeiro turno; Cury tem 4%

O novo levantamento do Datafolha divulgado nesta quinta-feira (1º/10) apresenta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) numericamente à frente no primeiro turno, com 42%, seguido de Flávio Bolsonaro (PL), com 38%. Os dois estão tecnicamente empatados, no limite da margem de erro.

Esta nova pesquisa já conseguiu captar a reação do eleitorado com os desdobramento do caso ligados à Nossa Senhora Aparecida, que dominaram as redes desde a última semana e também a proibição das bets. O Datafolha ainda irá divulgar mais uma rodada de pesquisa neste sábado (3/10), véspera das eleições de primeiro turno.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os candidatos do segundo pelotão, atrás de Lula e Flávio, seguem perdendo votos. Augusto Cury (Avante) vem à frente com 4%, seguido de Renan Santos (Missão) com 3%, Ronaldo Caiado (PSD), com 3%, Romeu Zema (Novo), com 1% e Samara Martins (UP) também com 1%. Edmilson Costa (PCB), Clariana Barão (DC) e Rui Costa Pimenta (PCO) tem 1% cada. Brancos e nulos somam 5% e 2% são de eleitores indecisos.

Levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) como BR-08039/2026. A pesquisa ouviu 2.506 eleitores entre segunda-feira (28/9) e esta quinta-feira (1º/10).

Primeiro turno segundo o Datafolha (1º/10)

Lula (PT): 42% (antes 40%)

Flávio Bolsonaro (PL): 38% (antes36%)

Escritor Augusto Cury (Avante): 4% (antes 5%)

Ronaldo Caiado (PSD): 3% (antes 4%)

Renan Santos (Missão): 3% (antes 3%)

Romeu Zema (Novo): 1% (estava 1%)

Samara Martins (UP): 1% (estava 1%)

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 1% (era zero)

Edmilson Costa (PCB): 0 (era zero)

Rui Costa Pimenta (PCO): 0 (era zero)

Leonardo Avalanche (PRTB): 0 (era zero)

Clariana Barão (DC): 0 (era zero)

Hertz Dias (PSTU): 0 (era zero)

Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 5%)

Indecisos: 2% (eram 2%)

Segundo turno

O Datafolha fez quatro simulações de segundo turno e todos os cenários apresentam bastante equilíbrio, sempre com Lula à frente.

No embate entre Lula e Bolsonaro, o atual presidente aparece com 48% (eram 47% na última pesquisa) e Flávio Bolsonaro com 45% (igual ao levantamento anterior). Brancos/nulos e nenhum está em 6% (eram 7%). Indecisos, 1%.

Contra Ronaldo Caiado Lula tem 48% (eram 46%), enquanto o candidato do PSD tem 42% (eram 44%). Lula também está à frente (49%, ante 48%) contra Romeu Zema (40%, ante 39%).

Quando confrontado com Renan Santos, Lula tem 48% no segundo turno contra 39% do candidato do Missão. Os números repetem o resultado do último levantamento. No cenário com Augusto Cury, Lula tem 47% (eram 46%), enquanto o escritor aparece com 42% (eram 43%).

