Lula diz que Master tinha irregularidades e defende Mantega após consultoria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quinta-feira (1º/10), que o Banco Master foi fechado após a identificação de irregularidades durante a investigação conduzida pelo Banco Central. A declaração foi dada em entrevista ao podcast Flow.

Segundo Lula, o controlador do banco esteve com ele uma vez, durante cerca de meia hora, e relatou estar sendo alvo de perseguição política. O presidente disse que orientou o empresário a deixar a investigação seguir seu curso. “No meu governo não tem perseguição política. Você está sendo investigado pelo Banco Central. Se a gente encontrar coisa errada, você vai pagar; se você não tiver coisa errada, você vai sobreviver. Ele tinha coisa errada, nós fechamos o banco, é isso”, afirmou.

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Na entrevista, Lula também foi questionado sobre a atuação do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega como consultor do banco. O presidente afirmou que não vê problema no fato de ex-integrantes do governo trabalharem no setor privado após deixarem os cargos. “Quando eu tiro a pessoa do governo, que ele sai do governo, eu não consigo pagar para a pessoa. A pessoa vai trabalhar onde quiser”, disse.

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Lula citou ainda o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, que, segundo ele, também passou a atuar no setor privado após deixar o governo. Sobre Mantega, afirmou que ele era consultor e questionou: “Qual é o problema?”.

O presidente também defendeu a trajetória do ex-ministro da Fazenda, a quem classificou como “o meu ministro da economia” e disse considerar “o mais digno” que ocupou a função. Lula afirmou ainda que, durante sua gestão, Mantega participou com ele de dois grandes investimentos, que, segundo o presidente, somaram US$ 270 bilhões.