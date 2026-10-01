Lula no Flow: "Eu fico analisando por que alguém votaria no Flávio Bolsonaro"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou, nesta quinta-feira (1º/10), durante entrevista ao podcast Flow, as razões que levariam um eleitor a votar no senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República. “Eu fico analisando por que alguém votaria no Flávio Bolsonaro”, afirmou. Na sequência, Lula disse que o principal fator seria a oposição ao presidente, ao PT e à esquerda.
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“Eu fico imaginando por que o Igor sairia da casa dele ou o Lula da casa dele para votar no Flávio Bolsonaro. Pensando no que? O que ele tem para oferecer?”, questionou o presidente.
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Lula afirmou que Flávio Bolsonaro teria como principal ativo eleitoral o chamado “anti-Lula”. “A única coisa que ele tem é o chamado anti-Lula. Não sei se é a única coisa, mas com certeza ele é forte. Que é o anti-PT, que é o anti-esquerda”, declarou.
O presidente relacionou esse posicionamento contrário ao PT a políticas sociais implementadas durante seus governos. Segundo Lula, avanços em áreas como educação e políticas de inclusão teriam contribuído para a formação de uma parcela do eleitorado que hoje se opõe a ele.
Críticas a Flávio Bolsonaro
Ao falar sobre a eventual disputa com Flávio Bolsonaro, Lula também questionou a trajetória política do senador. Ele afirmou que considera saudável uma eleição quando os candidatos têm experiência e uma trajetória na política. “Uma coisa é disputar com Fernando Henrique Cardoso, disputar com Zé Serra, disputar com Maluf, como eu já disputei, não tem nenhum problema, são gente da política. Outra coisa é você disputar a Presidência da República com uma pessoa desqualificada, como o Flávio Bolsonaro”, afirmou.
Lula disse ainda que Flávio “não tem passado, não tem presente e não tem futuro” e criticou a trajetória profissional do senador. “Esse rapaz nunca trabalhou na vida, esse rapaz foi vereador com 21 anos, sabe, e seguiu a carreira dele ganhando dinheiro público e passa ideia que não é político”, declarou.
Apesar das críticas ao adversário, Lula afirmou acreditar que vencerá a eleição no primeiro turno. “Eu sinceramente acho que eu vou ganhar as eleições. Eleições no primeiro turno. Acho que essas eleições vão ser definidas domingo, se não for paciência”, disse.