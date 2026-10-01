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Eleições 2026

Lula no Flow: "Eu fico analisando por que alguém votaria no Flávio Bolsonaro"

O presidente e candidato à República, afirmou que Flávio Bolsonaro teria como principal ativo eleitoral o chamado "anti-Lula"

Lula dá entrevista no podcast Flow, nesta quinta-feira - (crédito: Reprodução)
Lula dá entrevista no podcast Flow, nesta quinta-feira - (crédito: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou, nesta quinta-feira (1º/10), durante entrevista ao podcast Flow, as razões que levariam um eleitor a votar no senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República. “Eu fico analisando por que alguém votaria no Flávio Bolsonaro”, afirmou. Na sequência, Lula disse que o principal fator seria a oposição ao presidente, ao PT e à esquerda.

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“Eu fico imaginando por que o Igor sairia da casa dele ou o Lula da casa dele para votar no Flávio Bolsonaro. Pensando no que? O que ele tem para oferecer?”, questionou o presidente.

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Lula afirmou que Flávio Bolsonaro teria como principal ativo eleitoral o chamado “anti-Lula”. “A única coisa que ele tem é o chamado anti-Lula. Não sei se é a única coisa, mas com certeza ele é forte. Que é o anti-PT, que é o anti-esquerda”, declarou.

O presidente relacionou esse posicionamento contrário ao PT a políticas sociais implementadas durante seus governos. Segundo Lula, avanços em áreas como educação e políticas de inclusão teriam contribuído para a formação de uma parcela do eleitorado que hoje se opõe a ele.

Críticas a Flávio Bolsonaro

Ao falar sobre a eventual disputa com Flávio Bolsonaro, Lula também questionou a trajetória política do senador. Ele afirmou que considera saudável uma eleição quando os candidatos têm experiência e uma trajetória na política. “Uma coisa é disputar com Fernando Henrique Cardoso, disputar com Zé Serra, disputar com Maluf, como eu já disputei, não tem nenhum problema, são gente da política. Outra coisa é você disputar a Presidência da República com uma pessoa desqualificada, como o Flávio Bolsonaro”, afirmou.

Lula disse ainda que Flávio “não tem passado, não tem presente e não tem futuro” e criticou a trajetória profissional do senador. “Esse rapaz nunca trabalhou na vida, esse rapaz foi vereador com 21 anos, sabe, e seguiu a carreira dele ganhando dinheiro público e passa ideia que não é político”, declarou.

Apesar das críticas ao adversário, Lula afirmou acreditar que vencerá a eleição no primeiro turno. “Eu sinceramente acho que eu vou ganhar as eleições. Eleições no primeiro turno. Acho que essas eleições vão ser definidas domingo, se não for paciência”, disse.

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Fernanda Strickland

Repórter

Jornalista de economia no Correio Braziliense desde 2020. Finalista do Prêmio CNT de Jornalismo (2024 e 2025) e vencedora do Prêmio ABF Destaque Franchising 2025, conta histórias que aproximam o leitor da economia do país.

Por Fernanda Strickland
postado em 01/10/2026 21:47 / atualizado em 01/10/2026 21:49
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