InícioCidades DF
Segurança

Mochila jogada perto do STF não tinha explosivos, confirma polícia

Varredura do Esquadrão de Bombas confirma que não havia explosivos. Circulação na região foi liberada

Mochila foi inspecionada e trazia apenas objetos pessoais - (crédito: Divulgação/PMDF)
Mochila foi inspecionada e trazia apenas objetos pessoais - (crédito: Divulgação/PMDF)

A suspeita de um ataque com explosivos nas proximidades do Supremo Tribunal Federal (STF) foi completamente descartada pelas forças de segurança, após uma verificação realizada na noite desta quinta-feira (1º/10). O alerta havia sido emitido quando um homem de 28 anos arremessou uma mochila sobre um ponto de ônibus em frente à Corte e tentou ultrapassar as grades de proteção do prédio.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Para garantir a segurança da área, a Polícia Militar (PMDF) acionou a Operação Petardo, procedimento padrão adotado em situações de risco por possíveis artefatos explosivos. Especialistas do Esquadrão de Bombas e agentes da Polícia Judicial isolaram o perímetro e utilizaram equipamentos de precisão para analisar o conteúdo do objeto abandonado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Após a realização dos protocolos e exames técnicos necessários no local, as equipes confirmaram que o material não apresentava qualquer risco e a hipótese de artefato explosivo foi oficialmente descartada. O suspeito foi abordado e detido pela Polícia Militar logo após a ação, apresentando resistência durante a intervenção das autoridades.

A mobilização das forças de segurança causou bloqueios temporários na Esplanada dos Ministérios e no Eixo Monumental, com a interrupção do trânsito no sentido da via S1 a partir da Catedral Metropolitana. Com a confirmação de que a mochila não continha qualquer substância ou dispositivo perigoso, o isolamento da região foi suspenso e a circulação de veículos e pedestres voltou à normalidade.

O suspeito foi contido e abordado pelas equipes da PMDF. Durante a intervenção, ele apresentou resistência e proferiu declarações de cunho reivindicatório aos agentes. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 01/10/2026 22:59
x