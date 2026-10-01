Mochila jogada perto do STF não tinha explosivos, confirma polícia

A suspeita de um ataque com explosivos nas proximidades do Supremo Tribunal Federal (STF) foi completamente descartada pelas forças de segurança, após uma verificação realizada na noite desta quinta-feira (1º/10). O alerta havia sido emitido quando um homem de 28 anos arremessou uma mochila sobre um ponto de ônibus em frente à Corte e tentou ultrapassar as grades de proteção do prédio.

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Para garantir a segurança da área, a Polícia Militar (PMDF) acionou a Operação Petardo, procedimento padrão adotado em situações de risco por possíveis artefatos explosivos. Especialistas do Esquadrão de Bombas e agentes da Polícia Judicial isolaram o perímetro e utilizaram equipamentos de precisão para analisar o conteúdo do objeto abandonado.

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Após a realização dos protocolos e exames técnicos necessários no local, as equipes confirmaram que o material não apresentava qualquer risco e a hipótese de artefato explosivo foi oficialmente descartada. O suspeito foi abordado e detido pela Polícia Militar logo após a ação, apresentando resistência durante a intervenção das autoridades.

A mobilização das forças de segurança causou bloqueios temporários na Esplanada dos Ministérios e no Eixo Monumental, com a interrupção do trânsito no sentido da via S1 a partir da Catedral Metropolitana. Com a confirmação de que a mochila não continha qualquer substância ou dispositivo perigoso, o isolamento da região foi suspenso e a circulação de veículos e pedestres voltou à normalidade.

O suspeito foi contido e abordado pelas equipes da PMDF. Durante a intervenção, ele apresentou resistência e proferiu declarações de cunho reivindicatório aos agentes.