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Brasil x EUA

Governo recebe alertas de intervenção dos EUA após fechamento de embaixada

Informações de inteligência sobre possíveis ameaças motivaram alertas de órgãos brasileiros. Interlocutores do Planalto consideram, porém, que o cenário não deve evoluir para medidas mais graves

Propostas de prefeitos pedem um novo pacto federativo de quem vai ocupar o Palácio do Planalto entre 2027 e 2031 - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Propostas de prefeitos pedem um novo pacto federativo de quem vai ocupar o Palácio do Planalto entre 2027 e 2031 - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O governo brasileiro acompanha com atenção os desdobramentos de informações sobre possíveis ameaças e movimentações relacionadas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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De acordo com fontes ouvidas pelo Correio, alertas atribuídos a áreas técnicas e autoridades próxima do Planalto apontam para preocupações envolvendo uma possível tentativa de golpe e ameaças relacionadas ao funcionamento da representação diplomática norte-americana.

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Apesar da preocupação com os acontecimentos, fontes do Palácio do Planalto afirmam que a avaliação predominante no governo brasileiro é de que a situação não deverá escalar para um cenário de maior gravidade.

O Executivo acompanha as informações de inteligência e os reflexos diplomáticos do caso, mantendo atenção sobre eventuais mudanças no cenário.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 02/10/2026 15:10 / atualizado em 02/10/2026 17:53
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