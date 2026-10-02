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Embaixada dos EUA no Brasil suspende serviços; saiba como proceder

Medida entra em vigor nesta sexta-feira (2) por questões de segurança; cidadãos americanos devem contatar oficial de plantão para emergências

Consulado dos Estado Unidos no Brasil - (crédito: Reprodução)
Consulado dos Estado Unidos no Brasil - (crédito: Reprodução)

A Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil suspenderão os serviços consulares a partir desta sexta-feira, 2 de outubro. A interrupção ocorre devido a preocupações com a segurança.

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Cidadãos americanos que necessitem de assistência emergencial durante esse período receberam orientações específicas.

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Como agir em caso de emergência

A recomendação é que cidadãos americanos não se dirijam à Embaixada, aos Consulados ou a outras instalações diplomáticas americanas.

Caso precisem de assistência emergencial, devem entrar em contato com o oficial de plantão responsável pela sua área.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 02/10/2026 05:42 / atualizado em 02/10/2026 05:44
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