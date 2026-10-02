Lula tem 50% entre católicos, e Flávio 52% entre evangélicos, diz Datafolha

Levantamento registrado no TSE sob o número BR-02587/2026 ouviu 2 mil eleitores entre 15 e 20 de setembro; divulgação está prevista para está segunda-feira (21) - (crédito: Ricardo Stuckert e Jefferson Rudy/Agencia Senado)

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1/10) mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera entre os eleitores católicos, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem vantagem entre os evangélicos.

Entre os católicos, Lula registra 50% das intenções de voto no primeiro turno, contra 32% de Flávio Bolsonaro. Em seguida aparece Rodando Caiado (PSD) com 4%, Renan Santos (Missão) com 3%, Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo) ambos com 2%.

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Para os dois primeiros candidatos, o cenário se inverte entre os evangélicos. Flávio Bolsonaro tem 52% das intenções de voto, contra 26% de Lula. Em terceiro aparece Aguento Cury e Renan Santos empatados com 4%, seguidos de Caiado com 3% e depois Zema com 1%.

A diferença de opinião entre católicos e evangélicos ganha ainda mais destaque agora que os temas religiosos passaram a compor uma parte maior do debate entre os candidatos. O próprio Datafolha já havia medido, em julho, o peso declarado da opinião de líderes religiosos na escolha presidencial. Naquele levantamento, 67% dos entrevistados disseram que a opinião dos líderes de sua igreja não teria nenhuma influência sobre o voto.

O Datafolha ouviu 2.506 eleitores com 16 anos ou mais entre 29 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08039/2026.