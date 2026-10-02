Lula tem 50% entre católicos, e Flávio 52% entre evangélicos, diz Datafolha

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1/10) mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera entre os eleitores católicos, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem vantagem entre os evangélicos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Entre os católicos, Lula registra 50% das intenções de voto no primeiro turno, contra 32% de Flávio Bolsonaro. Em seguida aparece Rodando Caiado (PSD) com 4%, Renan Santos (Missão) com 3%, Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo) ambos com 2%.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Para os dois primeiros candidatos, o cenário se inverte entre os evangélicos. Flávio Bolsonaro tem 52% das intenções de voto, contra 26% de Lula. Em terceiro aparece Aguento Cury e Renan Santos empatados com 4%, seguidos de Caiado com 3% e depois Zema com 1%.
- Leia também: Como votam evangélicos e católicos nesta eleição?
- Leia também: Nossa Senhora vira o novo cabo de guerra no STF
- Leia também: Datafolha: Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro, 38% no primeiro turno; Cury tem 4%
A diferença de opinião entre católicos e evangélicos ganha ainda mais destaque agora que os temas religiosos passaram a compor uma parte maior do debate entre os candidatos. O próprio Datafolha já havia medido, em julho, o peso declarado da opinião de líderes religiosos na escolha presidencial. Naquele levantamento, 67% dos entrevistados disseram que a opinião dos líderes de sua igreja não teria nenhuma influência sobre o voto.
O Datafolha ouviu 2.506 eleitores com 16 anos ou mais entre 29 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08039/2026.
Saiba Mais
- Política Candidatos do Novo declaram apoio a Flávio, mas Girão diz que seguirá com Zema
- Política Bancada do agro anuncia apoio a Flávio Bolsonaro
- Política O cálculo da campanha de Lula para um eventual segundo turno
- Política Fachin discutirá com PF como tratar citações a ministros no caso Master
- Política Celular, colinha e adesivos: o que pode e não pode na seção eleitoral
- Política MP Eleitoral aciona TSE contra propagandas irregulares de Lula e Flávio
- Política Preferência por Lula, cautela ao criticar Flávio: como a China (e a imprensa local) vê a eleição no Brasil
- Política Suspensão de serviços dos EUA no Brasil foge do padrão e tem poucos precedentes
- Política Mendonça determina retirada de posts que ligam Flávio a fake news sobre Aparecida