Mailza Assis e Alan Rick vão ao 2º turno no Acre - (crédito: Reprodução/Facebook)

Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) vão disputar o governo do Acre no segundo turno, em 25 de outubro. A governadora teve 49,76% dos votos válidos no primeiro turno, realizado neste domingo (4/10), e o senador ficou com 32,27%, com 100% das urnas apuradas.

Mailza, 49, nasceu em Mundo Novo (MS) e vive no Acre há cerca de 30 anos. Começou a carreira política em Senador Guiomard, onde foi secretária municipal de Administração e de Assistência Social. Em 2014, foi eleita primeira suplente de senadora na chapa de Gladson Camelí e assumiu o mandato no Senado em 2019.

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Em 2022, foi eleita vice-governadora. Também comandou a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos a partir de junho de 2024.Ela assumiu o governo em abril de 2026, após a renúncia de Camelí para disputar o Senado. Tornou-se, então, a segunda mulher a governar o Acre.

Alan Rick, 49, nasceu em Rio Branco. É jornalista, administrador de empresas e escritor. Antes da política, trabalhou por cerca de 20 anos como apresentador da TV Gazeta de Rio Branco.Foi eleito deputado federal em 2014 e reeleito em 2018.

Em 2022, foi eleito senador pelo Acre com 154.312 votos, ou 37,46% dos votos válidos.No Congresso, atuou em pautas relacionadas à família e à liberdade econômica e participou da articulação da lei que regulamentou o Revalida para médicos.

