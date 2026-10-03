Brasileiros começam a votar na Nova Zelândia e na Austrália

Assim que a votação termina, a urna eletrônica apura os votos da seção e imprime o Boletim de Urna (BU) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Brasileiros que moram na Austrália e na Nova Zelândia começaram a votar no primeiro turno das eleições na tarde deste sábado (3/10) — horário de Brasília — devido ao fuso horário. Eleitores que vivem fora do país votam apenas para presidente e vice-presidente

Na Nova Zelândia, as urnas abriram às 8h no horário local, o que equivale às 16h pelo horário de Brasília. Em seguida, brasileiros que moram na Austrália puderam votar apenas para presidente e vice-presidente. Ao todo, mais de 918 mil brasileiros estão aptos a participar do pleito no exterior.

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Esses brasileiros estão distribuídos por 186 cidades no exterior e representam pouco mais de 0,5% do total de eleitores. Mulheres são maioria entre os eleitores brasileiros registrados no exterior. Elas correspondem a 57% do eleitorado, enquanto os homens representam 43%. Entre os eleitores, 52% são solteiros.

A organização da eleição fora do Brasil é feita pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), órgão responsável pela Zona Eleitoral do Exterior. Segundo o Itamaraty, foram mobilizadas 146 embaixadas e consulados brasileiros para coordenar estruturas de votação aos eleitores.