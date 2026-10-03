Votação começa às 6h no Acre e às 9h em Fernando de Noronha

A regra de unificação é válida tanto para o primeiro quanto para um eventual segundo turno das eleições - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

As eleições em todo o Brasil seguem um horário único, estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A votação ocorre simultaneamente em todos os estados, das 8h às 17h, seguindo o fuso de Brasília. Para eleitores de regiões com fuso diferente, a regra exige uma adaptação significativa na rotina do dia de votação.

A unificação do horário, estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em dezembro de 2021, tem um objetivo claro: permitir que a apuração dos votos para presidente da República comece ao mesmo tempo em todo o país. Com isso, o resultado pode ser divulgado mais rapidamente, logo após o fechamento das últimas urnas às 17h no horário da capital federal.

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Essa medida impacta diretamente a vida de milhões de brasileiros, que precisam ir às urnas mais cedo ou mais tarde do que o habitual. A duração total da votação, de nove horas, permanece a mesma para todos, mas os horários de abertura e fechamento são ajustados localmente.

Como fica o horário de votação com a mudança?

Para os eleitores que vivem em locais com fuso horário diferente da capital federal, os horários de abertura e fechamento das urnas são ajustados para coincidir com o período de 8h às 17h de Brasília. A adaptação varia conforme a localidade.

Confira como funciona nos principais estados afetados:

Acre: com duas horas a menos que Brasília, a votação começa às 6h e termina às 15h, no horário local.

Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima: nestes estados, que estão uma hora atrás de Brasília, as urnas abrem às 7h e fecham às 16h.

Fernando de Noronha: o arquipélago está uma hora à frente de Brasília, então a votação acontece das 9h às 18h, horário local.

A regra de unificação é válida tanto para o primeiro quanto para um eventual segundo turno das eleições. Eleitores de todos os municípios, incluindo os 11 do Amazonas que seguem o fuso do Acre, devem se atentar ao seu horário local para garantir a participação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.