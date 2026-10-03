Alexandre Frota participa de ato por apoio a Lula em São Paulo

Ao lado de militantes do PT e candidatos na base aliada de Lula por São Paulo, Frota vestiu camiseta vermelha e usou adereços em endosso a Lula - (crédito: Reprodução/Instagram @AlexandreFrota)

Então aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-deputado federal Alexandre Frota, atual vereador pela cidade de Cotia (SP), participou neste sábado (3/10), do ato em apoio ao presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, em São Paulo.

Ao lado de militantes do PT e candidatos na base aliada de Lula por São Paulo, Frota vestiu camiseta vermelha e usou adereços em endosso a Lula e às candidaturas de Fernando Haddad (PT) e Marina Silva (REDE) que disputarão, respectivamente, as cadeiras de governador de São Paulo e ao Senado Federal.

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"Essa é a eleição das nossas vidas. Se a gente quiser realmente a liberdade, a gente não pode deixar que aquela gente assuma de novo o país", afirmou Frota, em entrevista ao portal TVT, durante a caminhada em prol de Lula, na capital paulista. "Acho que a gente tem que sair de casa para votar, e levar logo no primeiro turno", completou.

Virada de chave

O endosso de Alexandre Frota à eleição de Lula ocorreu após uma virada de chave no posicionamento do ex-ator de filmes adultos. Eleito deputado federal em 2018 pelo extinto PSL — então legenda de Jair Bolsonaro —, Frota entoava discursos próximos a bandeiras bolsonaristas.

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A ruptura começou em seu primeiro mandato como deputado, em 2019, após Frota ter sido expulso do PSL por fazer críticas à gestão Bolsonaro. Com a saída, ele passou a integrar o PSDB, partido que bancou sua disputa a um cargo de deputado estadual, nas eleições de 2022.

Ele, porém, não foi eleito à ocasião. Alexandre Frota, então, deixou a legenda após divergências com partido, que decidiu apoiar Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial de 2022, enquanto ele optou pelo endosso à candidatura de Lula. Em 2024, ele voltou à política pelo PDT e foi eleito vereador de Cotia, na Grande São Paulo.