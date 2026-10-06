Eleições no Rio: MPE recomendou que TSE aceite a desistência de Garotinho

O TRE-RJ alegou em setembro que Garotinho estaria inelegível pela condenação de improbidade administrativa - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O Ministério Público Eleitoral (MPE) enviou um parecer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para reconhecer o pedido de Anthony Garotinho (Republicanos) em desistir de sua candidatura para o governo do Rio de Janeiro nesta terça-feira (6/10).

Em setembro, o TRE-RJ alegou que Garotinho estaria inelegível pela condenação de improbidade administrativa. O candidato havia apresentado um recurso ao TSE para continuar disputando as eleições. Na segunda (5), um dia após o segundo turno, voltou atrás e desistiu da solicitação.

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Se a desistência da candidatura de Garotinho for concedida, o candidato Douglas Ruas (PL) será o beneficiado com a decisão. A anulação dos votos leva a vitória de Ruas, que terminou o primeiro turno com 49,2% e ultrapassaria a marca de 50% dos votos válidos, não sendo necessário um 2° turno para governador no estado.

A manifestação, assinada pelo vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, foi encaminhada ao relator do recurso no TSE, ministro Floriano de Azevedo Marques. A Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) defende que o recurso seja julgado e rejeitado, com a manutenção da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) que barrou o registro do ex-governador.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

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