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Redução de jornada

Sem atropelos: Alcolumbre afirma que Senado seguirá rito da PEC do fim da 6x1

Presidente do Congresso diz prever votação em primeiro turno após as sessões de discussão

Segundo Alcolumbre, decisão de não apressar os trabalhos foi tomada depois de ouvir senadores que temiam que a discussão fosse utilizada eleitoralmente - (crédito: Jonas Pereira/Agência Senado)
Segundo Alcolumbre, decisão de não apressar os trabalhos foi tomada depois de ouvir senadores que temiam que a discussão fosse utilizada eleitoralmente - (crédito: Jonas Pereira/Agência Senado)

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta terça-feira (6/10) que o Senado seguirá o rito constitucional na tramitação da PEC 221/2019, que prevê o fim da escala 6x1. Em conversa com jornalistas, ele também defendeu o respeito ao resultado das urnas e afirmou que o segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro, deve ocorrer com os eleitores livres para escolher entre os projetos apresentados pelos candidatos. “Eu tenho a convicção, primeiro, que todos nós precisamos respeitar o resultado das urnas.” 

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Alcolumbre lembrou que havia decidido não levar a proposta ao plenário antes do primeiro turno, realizado no domingo (4). Segundo ele, a decisão foi tomada depois de ouvir senadores que temiam que a discussão fosse utilizada eleitoralmente. Com a eleição encerrada, o presidente do Senado afirmou que cumprirá o compromisso de colocar a matéria em tramitação. “Eu decidi que eu não votaria essa matéria antes da eleição e anunciei ao Brasil”, declarou.

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A PEC começou a ser discutida nesta terça-feira e terá cinco sessões de debate antes da votação em primeiro turno. Alcolumbre explicou que a programação desta semana prevê sessões hoje, quarta (7) e quinta-feira (8). Na sexta-feira (9), segundo ele, a Secretaria-Geral da Mesa deverá organizar a pauta da semana seguinte, quando estão previstas mais sessões de discussão. Concluída essa etapa, a proposta poderá ser levada à votação em primeiro turno. Caso seja aprovada, ainda serão necessárias outras três sessões de discussão antes do segundo turno.

O presidente do Senado afirmou que não pretende acelerar nem retardar a tramitação. “Qual é o meu desejo como presidente do Senado, Davi Alcolumbre? É cumprir integralmente o rito constitucional, sem atropelos, sem acelerar nada”, enfatizou. Ele também destacou que caberá aos 81 senadores decidir o mérito da proposta. Para Alcolumbre, cada parlamentar deverá votar de acordo com sua própria convicção sobre a redução da jornada e a ampliação dos dias de descanso.

Ao defender a discussão da PEC, Alcolumbre afirmou que o tema envolve trabalhadores submetidos há décadas à escala 6x1 e disse que os senadores terão de decidir se consideram razoável garantir mais um dia de descanso semanal. “Cada senador e cada senadora desta legislatura terá o livre arbítrio de votar com o seu coração, com a sua consciência e com a sua convicção”, afirmou. “O que me cabe é colocar na pauta. Meu compromisso foi feito, foi assumido já na pauta e vai ser dedicado.”

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 06/10/2026 17:02 / atualizado em 06/10/2026 17:34
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