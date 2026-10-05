Garotinho desiste de recurso; Ruas pode ser declarado eleito governador do RJ

A defesa de Garotinho protocolou no TSE um termo em que afirma que a decisão de abandonar o recurso foi tomada de forma "livre, expressa, consciente e irretratável" - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Anthony Garotinho (Republicanos) desistiu nesta segunda-feira (5/10) do recurso que apresentava ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tentar reverter o indeferimento de sua candidatura ao governo do Rio de Janeiro. A retirada da ação pode alterar o resultado da disputa e levar Douglas Ruas (PL) a ser declarado governador eleito ainda no primeiro turno.

A informação sobre a desistência foi divulgada inicialmente pelo g1. A defesa de Garotinho protocolou no TSE um termo em que afirma que a decisão de abandonar o recurso foi tomada de forma “livre, expressa, consciente e irretratável”. O documento foi apresentado às 14h09 e está relacionado ao processo que tem como relator o ministro Floriano de Azevedo Marques.

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Com a desistência, os votos atribuídos a Garotinho, que tiveram a situação registrada como sub judice, podem deixar de integrar a base considerada para definir o resultado da eleição. A mudança, no entanto, ainda não é automática: o TSE precisa analisar e formalizar a desistência, e a Justiça Eleitoral poderá realizar uma nova totalização dos votos.

Resultado pode mudar

Na apuração do primeiro turno, Douglas Ruas terminou na liderança, mas abaixo da metade dos votos válidos. Ele recebeu 4.271.199 votos, o equivalente a 49,27%. Eduardo Paes (PSD) ficou em segundo lugar, com 3.706.984 votos (42,76%).

Garotinho apareceu em terceiro, com 274.411 votos, ou 3,17%. Como a candidatura estava sub judice, a situação desses votos pode ser alterada após a desistência do recurso.

Caso os votos de Garotinho sejam retirados da base de votos válidos, Ruas passa a superar a marca de 50%, percentual necessário para a eleição de um candidato ao governo estadual em primeiro turno.

O TSE havia divulgado, após a apuração de domingo (4), que Ruas e Paes disputariam o segundo turno no Rio de Janeiro. A Justiça Eleitoral marcou a nova votação para 25 de outubro.