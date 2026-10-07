Estratégia digital: Lula reúne jovens parlamentares nesta quarta-feira

Além dos compromissos relacionados à campanha, Lula tem reuniões previstas com integrantes do governo ao longo desta quarta-feira - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre, nesta quarta-feira (7/10), uma agenda de campanha voltada ao segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Entre os compromissos previstos está uma reunião com jovens parlamentares eleitos, em Brasília, para discutir estratégias de atuação nas redes sociais.

O encontro, realizado na sede de campanha do petista na capital federal, deve funcionar como uma espécie de força-tarefa digital para ampliar a presença e o desempenho de Lula nas plataformas durante o segundo turno.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Lula reúne influencers e aposta nas redes sociais para crescer

Entre os participantes previstos está a deputada federal eleita Ana Elisa Santos Silva (PT-MG), de 21 anos, a mulher mais jovem a ser eleita para a Câmara dos Deputados. Com 1,9 milhão de seguidores em apenas uma rede social, ela se destaca por abordar temas como racismo, feminismo e direitos sociais.

Também devem participar da reunião as deputadas federais reeleitas Erika Hilton (PSol-SP) e Sâmia Bomfim (PSol-SP). Pedro Rousseff (PT-MG), eleito deputado federal por Minas Gerais, e Jones Manoel (PSol-PE), eleito por Pernambuco, também estão entre os nomes previstos para a agenda. Outra liderança, que deve participar é o Fábio Felix (PSol-DF).

Agenda presidencial

Além dos compromissos relacionados à campanha, Lula tem reuniões previstas com integrantes do governo ao longo desta quarta-feira. Às 9h, o presidente se reúne com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira.

Às 16h, tem compromisso com o chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República, Oswaldo Malatesta.