Presidente do PT entra em "modo guerra" contra Flávio e o atrela a atrasos

Presidente do PT buscou estabelecer uma divisão entre os projetos representados pelos dois candidatos - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, subiu o tom contra Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e passou a atrelar uma eventual vitória do senador no segundo turno da eleição presidencial a retrocessos em políticas sociais. Ao mesmo tempo, o dirigente fez um mea-culpa sobre o desempenho de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno e reconheceu que a crise envolvendo o Judiciário respingou eleitoralmente no presidente.

Edinho passou esta terça-feira (6/10) em uma maratona de entrevistas a emissoras de televisão. O tom escolhido para a largada do segundo turno foi mais combativo: além de mandar recados diretamente a Flávio, o presidente do PT buscou estabelecer uma divisão entre os projetos representados pelos dois candidatos.

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Na avaliação apresentada pelo dirigente, uma eventual chegada do primogênito de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto colocaria em risco políticas sociais e avanços obtidos nos últimos anos. A estratégia passa por associar Flávio ao legado político do pai e colocar emprego, renda, direitos trabalhistas e proteção social no centro do confronto eleitoral.

A ofensiva, porém, veio acompanhada de uma autocrítica. Mais cedo, Edinho reconheceu que o desgaste envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente na reta final do primeiro turno, acabou sendo transferido para Lula por parte do eleitorado.

“A sociedade brasileira entendeu que a crise do Judiciário é uma crise do governo e o maior representante do Estado é o presidente (Lula). Então, jogou sobre ele uma responsabilidade que não é dele, mas jogou sobre ele. E nós reconhecemos isso”, admitiu Edinho.

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O diagnóstico já produz efeitos na reorganização da campanha. Edinho afirmou que o PT não pretende negar a leitura das urnas e indicou que o segundo turno também deverá incorporar o debate sobre mudanças no Judiciário. O dirigente disse ainda que Lula passou a questionar o atual modelo de indicação dos ministros do Supremo e pretende ouvir juristas antes de formular uma posição definitiva sobre o tema.

É nesse ambiente que o presidente do PT assumiu o papel de uma das linhas de frente do confronto com Flávio. Se, de um lado, reconhece o desgaste sofrido por Lula, do outro tenta deslocar a pressão para o adversário e obrigá-lo a responder sobre quais políticas pretende manter, alterar ou interromper caso seja eleito.

A mudança de postura antecipa uma campanha mais dura do que a vista durante boa parte do primeiro turno. Dentro do PT, o contraste entre os dois projetos deverá ser explorado como um dos principais eixos da disputa: enquanto Lula será apresentado como defensor da continuidade e ampliação das políticas sociais, a direção petista tentará vincular Flávio à possibilidade de retirada de direitos e ao retorno de políticas adotadas durante o governo de Jair Bolsonaro.