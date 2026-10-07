Lula reúne influencers e aposta nas redes sociais para crescer

Com a definição de apostar nas redes sociais para o segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá, nesta quarta-feira, com lideranças jovens e influenciadores para decidir as estratégias de difusão do material por meio das plataformas digitais. Um dos nomes mais aguardados para o encontro é da estudante mineira Ana Elisa Santos Silva (PT), que conta com 1,4 milhão de seguidores no Instagram e foi eleita deputada federal por Minas Gerais com 524 mil votos.

Além de Ana Elisa, PT e articuladores da campanha de Lula se encontrarão com a deputada federal mais votada do partido em Pernambuco, Rosa Amorim, com 144 mil votos. Às 9h, ela participa da reunião conjunta das bancadas do PT na Câmara e no Senado, ao lado de parlamentares recém-eleitos. Também estará no encontro Pedro Rousseff (PT-MG), sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff.

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O foco é criar um plano para que as propostas e ações do presidente cheguem até os indecisos ou que se abstiveram de votar no primeiro turno.

Em outra frente, um canal criado no aplicativo WhatsApp pelo deputado federal André Janones (Rede-MG) para ajudar na campanha de Lula ultrapassou, nessa terça-feira, a marca de 1 milhão de inscritos. No espaço, ele promete dar orientações para apoiadores do petista no uso das redes sociais.

Em uma mensagem espalhada pelas redes, simpatizantes de Lula afirmam que Janones previu o resultado da primeira etapa do pleito, adiantando que Flávio teria mais votos do que Lula. E agora, o congressista diz que o chefe do Executivo vai sair vitorioso no dia 25.

Recrutamento

Janones usa mensagens de texto e áudio no aplicativo para pedir que os apoiadores recrutem novos usuários. "Se cada um de vocês trouxer três pessoas e seguir a orientação que eu estou passando, o presidente Lula vai ganhar no segundo turno. E quem está falando é um cara pessimista. Eu estou longe de ser positivista", enfatiza.

O canal foi criado em abril deste ano, mas era usado para difundir informações da campanha do próprio deputado e recebeu mais de 700 mil novos usuários em 48 horas. Influenciadores relataram pelas redes sociais dificuldade de fazer contato com a campanha do presidente. Um deles foi Jones Manoel, conhecido na esquerda, principalmente entre as gerações mais jovens, que disse ter oferecido apoio para a comunicação de Lula. No entanto, afirmou nas publicações que ainda não obteve retorno. Procurada para comentar o caso, a campanha de Lula não se manifestou.



