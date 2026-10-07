Lula conversa com campanha antes de encontro com deputados influencers do PT

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participou, na manhã desta quarta-feira (7/10), de uma reunião com o marqueteiro de campanha e ministro da Comunicação Social, Sidônio Palmeira, o secretário-geral da presidência, Oswaldo Malatesta, e o governador do Piauí reeleito no primeiro turno, Rafael Fontelles.
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Realizado no Palácio das Alvorada, o encontro ocorreu momentos antes de o presidente e postulante à reeleição reunir-se com deputados federais eleitos pela base aliada do PT. A reunião de hoje à tarde conta com a participação da segunda deputada federal mais votada de Minas Gerais, Ana Elisa (PT), atrás apenas de Nikolas Ferreira (PL).
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Ela, que chegou ontem (6) a Brasília, vai conversar com a campanha de Lula para auxiliar na viralização dos conteúdos petistas nas redes sociais com o objetivo de impulsionar votos a Lula no segundo turno das eleições.
Aos 21 anos e com mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram, Ana Elisa contribuirá com estratégias e com o engajamento em conteúdos publicados pelo presidente.