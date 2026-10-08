Flávio Bolsonaro defende fim da reeleição já em seu mandato caso eleito

"Vou usar o capital político que um presidente recebe para conseguir aprovar o fim da reeleição", afirma Flávio - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, afirmou nesta quinta-feira (8/10) que pretende utilizar o capital político de uma eventual vitória nas urnas para articular, junto ao Congresso Nacional, o fim da reeleição para presidente. O parlamentar defendeu que a mudança passe a valer já para o seu próprio mandato, caso seja eleito.

A declaração ocorreu em Brasília, após uma reunião com dirigentes do Podemos, que anunciou apoio ao senador no segundo turno da disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O movimento integra as articulações de Flávio para ampliar sua base política e reunir partidos em torno de sua candidatura na reta final da corrida pelo Palácio do Planalto.

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“Vou usar o capital político que um presidente recebe para conseguir aprovar isso. Se o meu mandato vai ser quatro ou cinco anos, o processo legislativo que vai dizer, mas tem que valer para o meu mandato, sim. O Congresso vai definir”, afirmou Flávio.

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A proposta defendida pelo primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro prevê uma alteração nas regras eleitorais brasileiras. Além de extinguir a possibilidade de um segundo mandato consecutivo, Flávio admite discutir a duração do período presidencial, atualmente fixado em quatro anos, deixando a definição nas mãos do Legislativo.

“A reeleição é um instituto que, para mim, precisa acabar. Eu quero sentar naquela cadeira de presidente da República, fazer o que tem que ser feito”, declarou.